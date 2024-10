Oggi è la Festa dei Nonni: perché si celebra e quando è nata (e le frasi più belle da dedicare)

Oggi si celebra la Festa dei Nonni, per commemorare il ruolo fondamentale nel crescere ed educare i nipoti. Sono una delle risorse più importanti che abbiamo: ricordatevi di dedicare loro un pensiero, oggi come ogni giorno

Avete fatto gli auguri ai vostri nonni, ovunque siano? Oggi 2 ottobre si celebra infatti in Italia e in molte altre parti del mondo la Festa dei Nonni. Questa ricorrenza nasce con l’intento di onorare e valorizzare il ruolo fondamentale che i nonni svolgono all’interno delle famiglie e nella società. I nonni non solo trasmettono tradizioni e ricordi alle nuove generazioni, ma sono anche spesso un supporto essenziale nella crescita dei nipoti, sia dal punto di vista emotivo che pratico.

Ma quali sono le origini della Festa dei Nonni? La festa è stata istituita in Italia nel 2005, grazie a una legge approvata dal Parlamento, che ha riconosciuto ufficialmente il 2 ottobre come la giornata dedicata ai nonni. La scelta di questa data non è casuale: coincide infatti con la celebrazione dei Santi Angeli Custodi nella tradizione cattolica. L’idea dietro questa scelta è che i nonni, come gli angeli custodi, vegliano e proteggono i loro nipoti.

A livello internazionale, la Festa dei Nonni è stata celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1978, grazie all’iniziativa di Marian McQuade, una donna della Virginia che voleva sottolineare l’importanza dei nonni nella vita familiare e nella società. La festa si è diffusa poi in altri Paesi, sebbene la data della celebrazione vari a seconda della nazione.

Perché si celebra la Festa dei Nonni?

La Festa dei Nonni ha lo scopo di celebrare il legame speciale che esiste tra nonni e nipoti, un legame caratterizzato da amore incondizionato, saggezza e trasmissione di valori. I nonni rappresentano infatti un pilastro fondamentale nelle famiglie, e in molti casi sono anche coloro che si prendono cura dei nipoti quando i genitori sono impegnati con il lavoro.

Contribuiscono alla stabilità e all’armonia familiare, offrendo tempo, cura e affetto, senza chiedere nulla in cambio pur sapendo che il tempo che hanno di fronte è limitato e potrebbero non veder crescere i nipoti. Li “viziano”, dando loro tutto ciò di cui hanno bisogno e per questo non possiamo non considerarli dei veri e propri “angeli custodi”.

La Festa dei Nonni è un’opportunità per dimostrare gratitudine ai nonni, un giorno speciale anche se dovremmo farlo ogni giorno. Vi lasciamo dunque qualche frase da dedicare ai nonni, nonostante quelle più belle e sentite vengano dal profondo del cuore.

10 frasi di auguri per la festa dei nonni, perfette per WhatsApp:

Buona festa dei nonni! Grazie per tutto l’amore e la saggezza che ci regali ogni giorno. Sei il nostro faro!

Auguri ai nonni più speciali del mondo! Grazie per i sorrisi, i racconti e l’affetto infinito che ci doni.

Nonni, siete i pilastri della nostra famiglia. Buona festa a voi che rendete ogni giorno più dolce e pieno di gioia!

Un abbraccio enorme per la festa dei nonni! Grazie per essere sempre lì, con il cuore aperto e il sorriso pronto.

Auguri ai miei super nonni! Grazie per le storie incredibili, i consigli preziosi e tutto l’amore che ci donate.

Buona festa dei nonni! La vostra dolcezza e il vostro affetto rendono il mondo un posto migliore.

Cari nonni, il vostro amore è un dono prezioso. Oggi è il vostro giorno: godetevelo appieno!

Nonni, siete i nostri eroi silenziosi. Oggi celebriamo voi e tutto ciò che fate per noi. Buona festa!

Alla nonna e al nonno più dolci del mondo: grazie per essere sempre al nostro fianco. Buona festa dei nonni!

Oggi è la vostra festa, cari nonni! Grazie per tutto ciò che ci insegnate e per l’amore incondizionato che ci regalate.

Ricordatevi che sono il nostro tesoro più prezioso: per questo dite loro più spesso “Vi voglio bene”, prima che volino via.

