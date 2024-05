Favignana vieta di circolare in costume e a torso nudo nel centro storico, multe fino a 150 euro

A Favignana è stata emessa un’ordinanza che vieterà di circolare in costume e a torso nudo nel centro storico e negli edifici pubblici per rispettare il decoro, ma non mancano le perplessità

Stretta sui comportamenti poco consoni a Favignana. A partire dal 1° giugno, infatti, entrerà in vigore un’ordinanza del sindaco Francesco Forgione che vieta di circolare in costume da bagno e a torso nudo nel centro storico dell’isola e di accedere in questo modo a vari edifici pubblici, tra cui il Palazzo Florio, l’ex Stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica, e la sede del Palazzo comunale.

La misura, che resterà in vigore fino al 30 settembre, è stata adottata per garantire il decoro pubblico durante il periodo estivo, caratterizzato da un elevato afflusso turistico. Il sindaco Forgione ha spiegato che l’ordinanza mira a preservare la vivibilità e il rispetto degli spazi pubblici per residenti e visitatori, dichiarando:

La nostra comunità merita spazi pubblici vivibili e rispettosi. Confido nella collaborazione di tutti per il rispetto di queste norme, che non mirano a limitare la libertà individuale ma a promuovere la convivenza civile.

Previste multe da 25 a 150 euro

La violazione delle nuove disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro. Questo provvedimento trova supporto nella necessità di mantenere un ambiente decoroso e accogliente, soprattutto nei luoghi storici e culturali dell’isola.

Favignana, la più grande delle Isole Egadi, si prepara a essere invasa da centinaia di turisti, molti dei quali arrivano per una sola giornata. Il sindaco chiede rispetto per i cittadini e l’ordinanza non è una novità dato che ripropone un analogo provvedimento dello scorso anno che ha già dimostrato una buona accettazione tra residenti e turisti.

Massimo Saladino, presidente della pro loco Egadi, ha espresso il suo sostegno all’ordinanza, sottolineando l’importanza di rispettare i luoghi storici e turistici dell’isola. Il Palazzo Florio e l’ex stabilimento delle tonnare rappresentano infatti la storia dell’isola ed è giusto che si rispetti il decoro e l’importanza storico-turistica.

A vigiliare sul rispetto dell’ordinanza ci saranno la polizia municipale e le altre forze dell’ordine presenti sull’isola. Inoltre il personale del Comune addetto agli ingressi nei luoghi pubblici, in collaborazione con i vigili urbani, vigilerà sul rispetto della norma.

Non mancano comunque polemiche, soprattutto sui social. Se qualcuno ha storto il naso, essendo Favignana un’isola e dunque si è “obbligati” a sbarcare in costume da bagno, tanti si stanno chiedendo se davvero sia necessaria un’ordinanza per rispettare ciò che dovrebbe solamente essere un po’ di buonsenso. Certo ci sono tante spiagge, ma passeggiare in bikini in centro o persino negli edifici pubblici dovrebbe essere qualcosa di impensabile.

Fonte: Comune di Favignana

