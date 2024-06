Ex veterano a 100 anni sposa oggi una 96enne in Normandia, in occasione dell’80° anniversario del D-Day

Non è mai troppo tardi, nemmeno per cambiare i ricordi di un luogo dove hai combattuto una guerra: lo sa bene Harold che a 100 anni sposerà Jeanne, che di anni ne ha 96, in Normandia

Harold Terens, veterano americano della Seconda Guerra Mondiale di 100 anni, e Jeanne Swerlin, la sua fidanzata di 96 anni, celebreranno un matrimonio simbolico oggi, 8 giugno a Carentan-les-Marais, in Normandia. L’evento si inserisce nelle commemorazioni dell’80° anniversario del D-Day.

La coppia, entrambi vedovi, si è conosciuta tre anni fa tramite un amico comune. Harold è entusiasta di Jeanne, lodandone la bellezza e l’intelligenza, mentre Jeanne ammira il carattere di Harold e il suo spirito giovanile. L’idea del matrimonio in Normandia è nata durante una conversazione al Consolato Generale di Francia a Miami, che ha poi organizzato l’evento con il supporto del municipio di Carentan.

Sebbene il matrimonio non avrà valore legale in Francia, sarà comunque una celebrazione significativa. La cerimonia avrà luogo nella sala delle nozze del municipio, seguita da un pranzo di nozze e una sfilata di veterani in uniforme sulla Place de la République.

Harold vuole creare nuovi ricordi positivi legati alla Normandia

Harold ha organizzato una festa in un castello vicino, con la presenza di circa 50 invitati, tra familiari e amici. Jeanne indosserà un abito da sposa e sarà accompagnata da suo figlio, mentre la nipote di Harold canterà “I will always love you” di Whitney Houston

Dopo il matrimonio, la coppia trascorrerà una luna di miele di cinque giorni a Parigi, soggiornando in una suite dell’InterContinental Hotel. Il loro programma include una cena al ristorante della Torre Eiffel, un giro in bateaux-mouches, una visita al Louvre e una serata al Moulin Rouge, dove Jeanne si esibirà nel cancan francese.

Per Harold, questo matrimonio rappresenta una possibilità di creare nuovi ricordi positivi legati alla Normandia, dove ha combattuto durante la guerra. Nonostante i brutti ricordi del D-Day, dove perse molti amici, Harold ha trovato un nuovo amore in Jeanne.

Dopo la morte della sua prima moglie Thelma, con cui è stato sposato per settant’anni, Harold ha trascorso tre anni in lutto prima di incontrare Jeanne. Ora la coppia è pronta a celebrare il loro amore con una cerimonia indimenticabile in un luogo ricco di storia e significato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: