Un escursionista immortala tutta la sua caduta quasi mortale da un dirupo

Yang Meng ha sottovalutato i rischi del maltempo, ma stava per pagare con la vita questa scelta. È scivolato da un dirupo reso scivoloso dalla pioggia ed è miracolosamente sopravvissuto

Yang Meng, un escursionista cinese di 42 anni, ha vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticherà. Durante un’escursione sui monti Fanzengjian, nella provincia di Anhui, Meng è scivolato da un dirupo reso scivoloso dalla pioggia.

L’intero incidente è stato ripreso dalla sua telecamera a 360 gradi, che stava usando per documentare la sua avventura. Le immagini drammatiche della sua caduta sono diventate virali su Douyin, la versione cinese di TikTok, dove hanno raccolto oltre 445.000 condivisioni.

Meng racconta che mentre scivolava sempre più velocemente lungo il pendio, ha realizzato con orrore che stava cadendo da un dirupo. Il suo destino sembrava segnato, finché non ha colpito un albero, che ha arrestato la caduta e gli ha probabilmente salvato la vita. Nonostante la violenza dell’impatto, Meng è sopravvissuto con solo qualche graffio sulla mano e sulla coscia, oltre a lievi contusioni sulla gamba.

Intense piogge e tifoni stavano colpendo le regioni

Questo incidente non è stato solo un evento sconvolgente dal punto di vista fisico, ma anche una profonda esperienza emotiva per Meng. Ha riflettuto sul significato della vita, riconoscendo quanto essa sia fragile e preziosa. Nonostante il rischio corso, ha dichiarato che non permetterà a questo episodio di impedirgli di continuare a fare escursioni. Anzi, lo ha spinto a voler esplorare il mondo ancora di più, apprezzando ogni giorno come un dono.

L’incidente è avvenuto durante una serie di intense piogge causate dai tifoni Yagi e Bebinca, che hanno colpito la provincia di Anhui. Le piogge torrenziali avevano reso il terreno estremamente pericoloso per gli escursionisti, ma Meng, sfidando le condizioni avverse, si era avventurato comunque sui monti Fanzengjian.

Le forti piogge e i tifoni hanno causato gravi disagi in tutta la regione, con evacuazioni di massa e interruzioni nei trasporti e nell’elettricità. Nonostante questo, Meng è stato fortunato a uscire vivo da una situazione potenzialmente fatale. Un episodio che mette in luce ancora una volta come non si debbano sottovalutare le condizioni climatiche avverse e i rischi che ne conseguono. Non sempre, infatti, l’esito potrebbe essere quello di Meng.

