L’ereditiera Marlene Engelhorn donerà 25 milioni a 77 Ong scelte da persone comuni (e tante aiutano l’ambiente)

Marlene Engelhorn donerà 25 milioni di euro a 77 organizzazioni suggerite da un comitato di persone comuni seguendo il progetto “Guter Rat” con l’obiettivo di democratizzare il processo di donazione e promuovere la giustizia sociale

Una commissione di 50 cittadini ha recentemente aiutato la milionaria austriaca Marlene Engelhorn a donare 25 milioni di euro a 77 organizzazioni, selezionate tra enti di beneficenza, think tank e associazioni che operano in vari ambiti, tra cui ambiente, inclusione sociale, sanità e istruzione. Engelhorn, ereditiera della fortuna della BASF, ha deciso di devolvere gran parte della sua eredità ricevuta nel 2022 in modo non tradizionale, coinvolgendo un campione rappresentativo della popolazione austriaca nella decisione.

Il progetto, denominato “Guter Rat” (“Buon consiglio”), è stato avviato con l’obiettivo di democratizzare il processo di donazione e promuovere la giustizia sociale. I membri della commissione sono stati selezionati tra un campione di 10.000 cittadini estratti a sorte, rappresentando trasversalmente la popolazione in termini di sesso, età, reddito e zona di provenienza. Gli incontri della commissione sono stati moderati da esperti di scienze politiche, economia, filosofia e filantropia.

La donazione più piccola, di 40.000 euro, andrà a Klimadashboard, un’organizzazione che raccoglie dati sul cambiamento climatico, mentre la donazione più grande, di 1,6 milioni di euro, sarà destinata alla Naturschutzbund Österreich, un’associazione per la conservazione della natura.

Engelhorn chiede anche ai governi di aumentare le tasse per i più ricchi

Altre significative donazioni includono circa un milione di euro a testa per Momentum Institut e Attac Österreich, due think tank che promuovono studi per rendere il sistema economico più equo. Neunerhaus, un’organizzazione che fornisce alloggi e cure sanitarie alle persone senza tetto, riceverà anch’essa una cospicua donazione.

Il progetto riflette le idee di giustizia sociale che Engelhorn sostiene da anni, tra cui la reintroduzione della tassa di successione in Austria, abolita nel 2008. Engelhorn è anche membro dei Patriotic Millionaires, un gruppo di milionari che chiedono ai governi di aumentare le tasse per i più ricchi. Tra i membri del gruppo ci sono personalità come l’attore Mark Ruffalo, l’ereditiera Abigail Disney e l’imprenditore Nick Hanauer.

Per garantire la partecipazione e l’indipendenza economica dei membri del “Guter Rat”, ciascuno ha ricevuto un compenso di 1.200 euro a settimana per i sei fine settimana di incontri, con copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio da parte dello staff di Engelhorn. Le decisioni sulle donazioni sono state prese senza alcuna influenza diretta di Engelhorn, che ha voluto assicurare un processo democratico e trasparente nella redistribuzione della sua eredità.

Fonte: Guter Rat

