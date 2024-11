20 anni fa erano tra i nomi femminili più scelti, ma oggi stanno scomparendo. Il tuo è tra questi?

Quali nomi femminili erano un tempo così gettonati e popolari che sembrava di sentirli ovunque? Oggi, alcuni di questi nomi sono così rari che stanno quasi per scomparire, non essendo più scelti dalle famiglie italiane per le nuove generazioni di bambine.

Quando in famiglia arriva un fiocco rosa, scegliere il nome per la piccola che sta per nascere è uno dei momenti più emozionanti (e impegnativi) per i genitori. Alcuni hanno già il nome perfetto in mente da tempo, mentre altri vagliano varie opzioni, magari ispirati dalla nonna, dalla loro migliore amica, o da quello che avrebbero voluto per sé stessi. Oppure, perché no, cercano tra i nomi più in voga.

Con il passare degli anni, tanti nomi un tempo comuni sono stati gradualmente abbandonati, mentre altri, un tempo poco noti, sono entrati nella lista dei preferiti. Ma quanto è cambiata realmente la popolarità di alcuni nomi dall’inizio degli anni 2000 a oggi?

Qui di seguito trovate dieci nomi femminili un tempo molto usati, ora quasi scomparsi nel nostro Paese. Abbiamo raccolto i dati analizzando le statistiche Istat per gli anni 1999 e 2023, osservando come si sono evoluti nel tempo il numero di bambine chiamate con questi nomi e la loro posizione in classifica.

Ecco i risultati di questa analisi:

Ecco la tabella aggiornata con i nomi femminili e l’indicazione che nel 2023 non sono tra i primi 50:

Nome Posizione (1999) Numero (1999) Numero (2023) Differenze (Numero) Posizione (2023) Valentina 11 3299 227 -3072 Non tra i primi 50 nel 2023 Laura 16 2829 335 -2406 Non tra i primi 50 nel 2023 Ilaria 17 2759 286 -2329 Non tra i primi 50 nel 2023 Alessandra 18 2535 409 -2008 Non tra i primi 50 nel 2023 Silvia 19 2515 221 -2280 Non tra i primi 50 nel 2023 Claudia 26 2058 213 -1780 Non tra i primi 50 nel 2023 Roberta 28 1965 114 -1803 Non tra i primi 50 nel 2023 Michela 29 1873 244 -1572 Non tra i primi 50 nel 2023 Valeria 35 1615 143 -1439 Non tra i primi 50 nel 2023 Simona 36 1551 63 -1471 Non tra i primi 50 nel 2023

Questi nomi raccontano una storia di cambiamenti nelle tendenze e nei gusti delle famiglie italiane, riflettendo come la scelta del nome rispecchi mode, valori e a volte anche nostalgie. Sebbene oggi siano sempre meno comuni, portano con sé un fascino senza tempo e restano parte della nostra cultura e identità.

Chissà, forse in futuro torneranno alla ribalta, come ciclicamente accade per tante mode e tradizioni. Se avete una piccola in arrivo e desiderate un nome che sia fuori dagli schemi attuali, scegliere uno di questi nomi quasi dimenticati potrebbe essere un modo unico e speciale per darle un’identità rara e preziosa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: