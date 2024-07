A 115 anni Elizabeth Francis è la persona più anziana d’America e svela il suo segreto per la longevità

Elizabeth Francis ha festeggiato i suoi 115 anni e punta ad arrivare ai 117: è la quarta persona più anziana al mondo

Elizabeth Francis, residente a Houston, celebra oggi un traguardo eccezionale: il suo 115° compleanno. Questa straordinaria longevità le conferisce il titolo di persona più anziana degli Stati Uniti. Francis, che ha vissuto attraverso eventi storici come la Prima Guerra Mondiale e l’affondamento del Titanic, ha condiviso un prezioso consiglio su come vivere una vita lunga e felice, inneggiando alla libertà:

Dì sempre quello che pensi e non trattenerti!

Nata nel 1909 in Louisiana, Elizabeth Francis ha trascorso gran parte della sua vita a Houston, dove ha gestito una caffetteria e cresciuto da sola una figlia oggi novantacinquenne. Preferiva camminare anziché guidare, una scelta già allora rispettosa dell’ambiente.

Adesso invece Francis trascorre le giornate con la figlia, guardando sitcom classiche come “Good Times” e “I Jefferson” e divertendosi con il programma “Il prezzo è giusto”. La nipote di Francis, Ethel Harrison ha sottolineato come la famiglia si senta fortunata a condividere questi ultimi anni con lei.

Punta a raggiungere i 117 anni

Nonostante la sua età, Elizabeth ha un eccezionale stato di salute e grande gioia di vivere. Quando le è stato chiesto come si sentisse per il suo 115° compleanno, ha risposto con un sorriso, dicendo che non ha nulla di cui lamentarsi ed esprimendo la sua gratitudine per la vita che ha vissuto.

A febbraio di quest’anno, Elizabeth è stata riconosciuta come la persona più anziana degli Stati Uniti, subentrando a Edie Ceccarelli, che era deceduta poco dopo aver compiuto 116 anni. Recentemente ha ricevuto una targa da LongeviQuest, un’organizzazione che monitora le persone più anziane del mondo, conferendole il titolo di quarta persona più longeva a livello globale.

Ora però ha un altro traguardo: raggiungere i 117 anni, l’età della persona più anziana del mondo, la spagnola Maria Branyas e tutta la famiglia è pronta per celebrare questo traguardo in grande stile, con una torta e una festa tutta per lei.

