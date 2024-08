Ho restaurato un furgoncino abbandonato e ora porto i libri nei paesini senza librerie (di tutta Italia)

Con Camillo, Elena Molini porta i libri nei piccoli paesi privi di librerie. Con lei c’è anche una psicologa per consigliare ai lettori quali romanzi e saggi fanno al caso loro

Elena Molini, la scrittrice già nota per la sua innovativa Piccola Farmacia Letteraria a Firenze (dove i libri sono dotati di “bugiardino” e vengono consigliati ai lettori in base al loro stato d’animo), ha lanciato un nuovo progetto che mira a portare i libri nei piccoli paesi spesso privi di librerie. Questo nuovo progetto prende forma in un vecchio furgoncino Volkswagen T2, amorevolmente restaurato e ribattezzato “Camillo”.

L’idea è nata dal desiderio di estendere l’approccio terapeutico della sua libreria a luoghi dove i lettori non hanno facile accesso ai libri, creando un “pronto soccorso letterario” itinerante. Camillo non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di resilienza e rinascita.

Abbandonato in un campo e quasi destinato alla rottamazione, il furgoncino è stato recuperato e trasformato in una libreria su quattro ruote. Il progetto è una risposta alla crescente domanda di portare l’esperienza della Piccola Farmacia Letteraria in altre città e paesi, soprattutto quelli dove le librerie sono una rarità.

Una psicologa consiglierà romanzi e saggi per aiutare i lettori

Il tour estivo di Camillo, che è iniziato ad agosto, toccherà diverse località italiane, tra cui la Versilia, la Lunigiana, il lago di Iseo, Bologna, Milano, Verona e Aosta. L’obiettivo è quello di raggiungere comunità che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere a una libreria fisica.

A bordo di Camillo ci sarà anche una psicologa, pronta a consigliare romanzi e saggi per aiutare i lettori a superare le loro inquietudini, rafforzando l’idea che i libri possano davvero curare l’anima. Elena Molini ha anche da poco pubblicato il suo terzo romanzo, “La bottega delle seconde occasioni”, che riflette il tema della rinascita e della possibilità di una nuova vita.

Il libro racconta di persone che, a qualsiasi età, possono trovare una seconda occasione per ricominciare, proprio come Camillo. Con questo progetto, Elena spera di ispirare altri a investire in librerie, anche nei luoghi più remoti, dimostrando che i libri possono essere un potente strumento di cambiamento e benessere.

Camillo, con la sua carrozzeria rosso fiammante, è pronto a portare un messaggio di speranza e rinascita lungo le strade d’Italia, mostrando che, anche nei momenti di difficoltà, c’è sempre una nuova avventura che ci aspetta dietro l’angolo che sia nella vita reale o attraverso un libro.

LA BOTTEGA DELLE SECONDE OCCASIONI: CAMILLOCome vi dicevo il giorno in cui vi ho presentato “La bottega delle seconde… Posted by Piccola Farmacia Letteraria Firenze on Wednesday, June 12, 2024

