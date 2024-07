Questa donna colombiana potrebbe diventare la più anziana al mondo: ha ben 122 anni (e svela il segreto della sua longevità)

Maria Antonia Cuero potrebbe diventare la donna più anziana al mondo con i suoi 122 anni, traguardo raggiunto grazie al fatto che ha sempre dato priorità alla salute

Maria Antonia Cuero, una cittadina colombiana di 122 anni, è prossima a diventare la persona vivente più anziana del mondo. Se confermato, questo riconoscimento porterebbe notevole prestigio a lei e alla Colombia. La sua possibile ascesa al titolo arriva dopo la morte della spagnola Maria Branyas Morera, che aveva 116 anni.

La straordinaria longevità di Cuero ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando interesse per il suo stile di vita e le sue abitudini di salute. Nata il 18 ottobre 1901 in una piccola città della Valle del Cauca, Maria Antonia Cuero ha vissuto più di un secolo di storia, assistendo a enormi cambiamenti globali e locali.

Nonostante le numerose trasformazioni intorno a lei, Cuero ha mantenuto uno stile di vita semplice ma disciplinato, che attribuisce alla sua longevità. A differenza di molti suoi coetanei, ha sempre dato priorità alla sua salute, partecipando a controlli medici regolari e seguendo diligentemente i consigli dei medici.

Questo approccio proattivo alla salute, particolarmente raro tra le persone di età avanzata, è stato cruciale per la sua lunga vita. Il suo impegno non solo l’ha mantenuta in buona salute, ma l’ha anche resa un soggetto di studio per gerontologi e ricercatori sulla longevità.

Ha avuto 8 figli e fino a poco fa pescava da sola

Maria Antonia Cuero è nata in una famiglia numerosa con 16 fratelli e ha avuto otto figli. Fino a pochi anni fa, era ancora in grado di salire sulle canoe e andare a pescare da sola. La sua storia personale è strettamente intrecciata con la storia della Colombia.

Quando è nata, i primi veicoli a motore erano appena stati introdotti, la popolazione colombiana era di appena 5 milioni di abitanti e il primo volo aereo non era ancora avvenuto. Durante quel periodo, la Colombia stava affrontando numerose sfide, inclusa la costruzione del Canale di Panama e un’epidemia di tifo che quasi decimò la popolazione di Bogotá. Lei, però, è riuscita a sopravvivere a tutte queste difficoltà.

Se il suo primato sarà verificato e confermato, Maria Antonia Cuero entrerà nel Guinness World Records come la donna più anziana del mondo dimostrando ancora una volta come uno stile di vita sano e una disciplina rigorosa siano la chiave per contribuire a raggiungere la longevità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: