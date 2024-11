Il documentario sul consumismo che tutti dovrebbero guardare prima di acquistare qualcosa al Black Friday (e non solo)

“Buy Now – L’inganno del consumismo” è un documentario che analizza le tecniche di marketing svelando i meccanismi nascosti dietro il consumismo moderno tra obsolescenza programmata, fast fashion e greenwashing

Se c’è un documentario che dovreste assolutamente guardare prima di lasciarvi trascinare dagli sconti del Black Friday, questo è Buy Now – L’inganno del consumismo, disponibile su Netflix. Questo lavoro provocatorio analizza le tattiche di marketing che influenzano le nostre decisioni d’acquisto, rivelando i meccanismi nascosti dietro il consumismo moderno.

Narrato da un’intelligenza artificiale, il documentario si distingue per il suo approccio analitico, quasi distaccato, che amplifica l’impatto delle informazioni presentate. Le aziende non vendono solo prodotti, ma aspirazioni, emozioni e status, trasformando oggetti di uso quotidiano in simboli di successo o felicità. Il risultato? Un ciclo infinito di insoddisfazione alimentato dall’illusione che ogni nuovo acquisto riempirà un vuoto, mentre in realtà ne crea uno nuovo.

Una delle rivelazioni più sconcertanti è il fenomeno dell’obsolescenza programmata, di cui noi più volte abbiamo parlato. Elettrodomestici, smartphone e vestiti non sono progettati per durare, ma per spingerci a sostituirli rapidamente.

Questo sistema svuota i nostri portafogli e genera montagne di rifiuti che devastano l’ambiente. La fast fashion, ad esempio, propone collezioni settimanali a basso costo, realizzate con materiali scadenti che si deteriorano rapidamente. Il risultato è un ciclo continuo di acquisti e sprechi.

Altro tema caldo: il greenwashing

Il documentario affronta anche l’ipocrisia del marketing “green”, il classico greenwashing. Molti prodotti ostentano etichette come “riciclabile” o “sostenibile”, ma nella realtà solo una minima parte dei materiali viene effettivamente riciclata.

Gran parte finisce in discariche o negli oceani, contribuendo alla crisi ambientale globale. La responsabilità del riciclo viene scaricata sui consumatori, mentre le aziende continuano a produrre quantità insostenibili di plastica e materiali usa e getta.

Inoltre Buy Now esplora il lato oscuro della globalizzazione e del consumismo sfrenato, con immagini inquietanti di rifiuti elettronici smaltiti in modo irresponsabile in Paesi poveri, causando danni irreparabili all’ambiente e alla salute umana. La voce narrante mette in discussione anche il controllo che le aziende esercitano sui consumatori, modellando i loro desideri attraverso il monitoraggio e la manipolazione dei dati personali.

Guardare questo documentario prima del Black Friday potrebbe cambiare il modo in cui vedete il consumo. Non si tratta solo di risparmiare denaro, ma di riflettere sull’impatto delle nostre scelte, sulle nostre vite, sul pianeta e sulle generazioni future.

