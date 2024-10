Diwali in India: un viaggio nella storia e nel significato spirituale della festa della luce

In India tra ottobre e novembre si celebra la festività di Diwali, nota anche come Divali o Deepavali. E’ una festa dedicata alla luce

In India tra ottobre e novembre si celebra la festività di Diwali, nota anche come Divali o Deepavali. È una festa dedicata alla luce, intesa sia in senso fisico che spirituale.

La festa annuale solitamente cade tra ottobre e novembre, nel quindicesimo giorno del mese Indù di Kartika, ma la data esatta varia ogni anno poiché il calendario indù è basato sulla Luna.

Quest’anno il Diwali si festeggia tra oggi 31 ottobre che è giovedì e domani venerdì 1 novembre, ma in alcune parti del Paese la festa si terrà di venerdì. In questo giorno le persone accendono lampade a olio e candele per simboleggiare il trionfo della luce sulle tenebre e del bene sul male.

Non in tutte le regioni dell’India però questa festività cade lo stesso giorno, perché i calendari lunari a volte sono diversi tra loro e, ad esempio, in Tamil Nadu Diwali si celebra nel mese di Tamil Aipasi.

Quali sono le origini del Diwali

Buddisti, induisti, jainisti e sikh osservano diverse usanze legate a Diwali. La festa di Diwali celebra la vittoria della giustizia e il trionfo della luce sulle tenebre spirituali. La tradizione fa coincidere la festa con il ritorno di Rama nel regno di Ayodhya dopo 14 anni di esilio. Diwali è anche correlata alla venerazione della dea Lakshmi come consorte di Vishnu e come simbolo di ricchezza e prosperità.

Le celebrazioni in occasione di Diwali sono di vario tipo.

In vista del Diwali, le persone puliscono e organizzano le loro case. Si comprano vestiti nuovi e si scambiano dolci e regali con amici, familiari e vicini. Molti disegnano fuori dalle porte disegni tradizionali come i rangoli, realizzati con polveri colorate, per accogliere fortuna e positività. In questo giorno, le famiglie adorano Lakshmi, la dea indù della ricchezza. Le lampade vengono accese e le finestre e le porte vengono lasciate aperte per aiutare la dea a trovare la strada per entrare nelle case delle persone. Durante Diwali, l’atmosfera è elettrizzante e ogni città si trasforma in un mare di luci e colori. Case, strade e templi brillano di decorazioni e lampade, mentre spettacoli di fuochi d’artificio illuminano il cielo notturno in una cornice di gioia e spiritualità. Per molti, questo è un momento per risolvere vecchi dissapori e ricominciare con uno spirito rinnovato, rendendo Diwali non solo una celebrazione della luce ma anche della pace e della solidarietà. Una delle tradizioni più iconiche del Diwali è il rangoli, un’arte effimera e coloratissima realizzata all’ingresso delle case. Realizzati con polveri colorate, riso o petali di fiori, i rangoli rappresentano figure geometriche o fiori, simbolo di benvenuto per gli ospiti e per la fortuna stessa. La preparazione di questi disegni è un’attività che coinvolge tutta la famiglia, specialmente i bambini, e porta un senso di armonia e allegria nelle case. Per molti commercianti e artigiani, Diwali rappresenta anche un momento di rinascita economica, la tradizione vuole infatti che si acquistino nuovi oggetti per la casa e regali per amici e parenti, incrementando il lavoro delle piccole botteghe locali e dei venditori ambulanti. In molte città, i mercati sono affollati fino a tarda notte, animati dalle risate e dai racconti di chi torna a casa per festeggiare, rendendo Diwali un’occasione speciale anche dal punto di vista sociale e culturale.

I festeggiamenti si possono protrarre fino a cinque giorni. Per l’occasione in India le banche, gli uffici postali e governativi rimangono chiusi. Negozi e aziende optano per la chiusura o per la riduzione dell’orario di apertura. I viaggiatori dovrebbero tenere conto che i mezzi di trasporto possono seguire orari festivi in occasione di Diwali.

Cosa di mangia durante il Diwali

Un altro aspetto affascinante di Diwali è l’usanza di cucinare e condividere dolci tradizionali, tra i dolci più popolari ci sono il ladoo, a base di farina di ceci, burro chiarificato (ghee) e zucchero, e il barfi, un dolce a base di latte che può essere aromatizzato con spezie come cardamomo o arricchito con frutta secca. Questi dolci, preparati in grandi quantità, vengono offerti agli ospiti come simbolo di generosità e abbondanza, contribuendo a rafforzare i legami familiari e amicali.

Il significato del Diwali nelle varie culture

Ogni comunità celebra Diwali con un proprio significato spirituale: per i buddisti, la festività coincide con la conversione dell’imperatore Ashoka, mentre i jainisti onorano Mahavira, il fondatore del jainismo. I sikh, invece, ricordano la liberazione di Guru Hargobind Singh Ji nel 1619, avvenuta durante questo periodo. La luce, simboleggiata dalle lampade ad olio e dalle lucine elettriche, assume un doppio significato in queste celebrazioni, rappresentando l’illuminazione spirituale e la connessione con i propri cari.

Diwali ha un forte valore di riflessione e purificazione, molte famiglie praticano rituali di preghiera e meditazione, dedicando tempo alla connessione spirituale e all’introspezione. La luce delle lampade simboleggia la purezza dell’anima e la volontà di allontanare le negatività, permettendo così di iniziare un nuovo ciclo con rinnovata consapevolezza. Questa celebrazione, dunque, non è solo esteriore ma rappresenta anche un viaggio interiore.

Infine, negli ultimi anni, sono sempre più numerose le iniziative di Diwali eco-sostenibile, molti infatti scelgono di sostituire i fuochi d’artificio con luci naturali o lampade a energia solare per evitare l’inquinamento atmosferico e ridurre l’impatto ambientale della festività. Alcuni preferiscono anche decorazioni e rangoli realizzati con materiali riciclati, promuovendo una sensibilità ecologica che arricchisce ulteriormente il significato spirituale della festa.

Leggi anche: