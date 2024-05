Il 12 maggio di 50 anni fa il voto sul divorzio che cambiò per sempre il nostro Paese

50 anni fa vinse l’Italia laica: il 12 e 13 maggio 1974 gli italiani scelsero di dire definitivamente sì al divorzio, cancellando il tentativo di abrogare la legge che lo aveva introdotto. Una vittoria schiacciante che cambiò il nostro Paese

Il 12 e 13 maggio 1974 l’Italia si oppose al tentativo di abolire il divorzio, introdotto da poco nel nostro Paese. Andò alle urne l’87,7% degli aventi diritto, e il 59,3% di loro disse NO all’abrogazione della legge sul divorzio, confermando per sempre la legge introdotta quattro anni prima.

La legge sul divorzio, introdotta nel nostro ordinamento il 1° dicembre 1970, è conosciuta come legge Fortuna-Baslini dal nome dei due deputati, Loris Fortuna (socialista) e Antonio Baslini (liberale) primi firmatari delle relative proposte, che furono abbinate nel corso di un lungo iter di approvazione parlamentare.

Noi sosteniamo il divorzio perché riteniamo che questo istituto trovi rispondenza nella mutata coscienza morale dei cittadini italiani e nella mutata natura della famiglia – diceva Nilde Iotti in Parlamento nel 1969 – Vedete, onorevoli colleghi: per quanto siano forti i sentimenti che uniscono un uomo e una donna – in ogni tempo, ma soprattutto, direi, nel mondo di oggi – essi possono anche mutare; e quando non esistono più i sentimenti, non esiste neppure più, per le ragioni prima illustrate, il fondamento morale su cui si basa la vita familiare. Abbiamo dunque bisogno di ammettere la possibilità della separazione e dello scioglimento del matrimonio