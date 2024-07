Si diploma con dislessia a 74 anni, dopo aver lasciato la scuola per bullismo (la rivincita di Antonino)

Antonino Anselmo è finalmente riuscito a tornare su quei banchi di scuola lasciati da ragazzo, costretto a subire umiliazioni perché la sua dislessia non veniva capita

Antonino Anselmo, ceramista di Terrasini, ha raggiunto un traguardo straordinario diplomandosi al liceo artistico Mario D’Aleo di Monreale a 74 anni. La sua storia è quella di una rivincita personale, dopo aver affrontato per tutta la vita le difficoltà legate alla dislessia.

Per Antonino, questo diploma non è solo un riconoscimento accademico, ma un modo per dimostrare che gli ostacoli possono essere superati. Cresciuto in un periodo in cui la dislessia era poco compresa, Antonino ha vissuto momenti difficili durante la sua infanzia, subendo bullismo a scuola e ritirandosi dagli studi proprio perché aveva difficoltà con le lettere scambiando vocali e consonanti.

Tuttavia, dopo una lunga carriera nell’artigianato definendo l’arte come “il mio modo migliore per farmi capire dal mondo”, ha deciso di tornare sui banchi di scuola a 71 anni, spinto dal desiderio di approfondire la sua passione per l’arte. In questi tre anni, ha viaggiato ogni giorno da Terrasini a Monreale, impegnandosi con determinazione nello studio di materie come filosofia, storia dell’arte e tecniche artistiche.

La tesi sulla lotta contro la violenza sulle donne

Il suo impegno ha dato frutti: lo scorso 7 luglio, Antonino ha conseguito il diploma con un punteggio ottimo, 95 su 100. La sua tesi, dedicata a Ipazia d’Alessandria, ha un forte significato simbolico, rappresentando la lotta contro la violenza sulle donne.

Antonino, infatti, ha sempre sostenuto il rispetto reciproco, ispirato dalle cinque donne della sua famiglia. Ha spiegato la sua motivazione per una tesi così forte:

Sono stanco di sentire di donne uccise per la loro libera volontà di essere felici, determinate, realizzate.

Oggi, Antonino guarda al futuro con orgoglio e determinazione, consapevole che la sua dislessia, una volta vista come un limite, è diventata la sua forza. Ha infatti chiosato, mandando un messaggio chiaro ai tanti che si trovano nella sua situazione:

La mia dislessia non è stata più un impedimento quando ho capito che poteva essere la mia arma per lottare.

