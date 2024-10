Quali sono i costumi più popolari per Halloween? Scoprilo con Google Frightgeist: la classifica

Vestirsi ad Halloween seguendo il trend? Nulla di più facile con Google Frightgeist che, attraverso i dati di ricerca raccolti da Google, mappa le tendenze dei costumi più in voga

Non sai come vestirti quest’anno per Halloween? Niente paura perché c’è Google Frightgeist a venire in tuo soccorso. Si tratta di uno strumento interattivo lanciato ogni anno per Halloween, che consente agli utenti di esplorare i costumi più popolari negli Stati Uniti attraverso mappe, grafici e classifiche nazionali e locali.

“Frightgeist”, un termine che combina le parole inglesi “fright” (spavento) e “geist” (spirito o fantasma), è un gioco di parole che richiama anche il concetto di “zeitgeist”, ovvero lo spirito del tempo. Questo strumento si basa sui dati di ricerca raccolti da Google, utilizzati per mappare le tendenze dei costumi più in voga e offrire suggerimenti di travestimenti in base alla posizione geografica.

La piattaforma è pensata per proprio fornire una guida su cosa indossare per Halloween, indicando i costumi che stanno riscuotendo il maggiore successo a livello nazionale e locale. Grazie alla sezione dei “migliori costumi”, gli utenti possono visualizzare le classifiche più aggiornate e scoprire quali travestimenti sono in ascesa in diverse città e stati americani.

Quali sono i personaggi più in voga per Halloween 2024

Frightgeist offre anche un’esperienza visiva accattivante che rievoca le atmosfere dei film gotici come Beetlejuice di Tim Burton. Con una grafica ricca di colori scuri e suggestivi, il sito permette agli utenti di esplorare le tendenze di Halloween attraverso un’interfaccia intuitiva e interattiva, che include anche opzioni di ricerca specifiche.

È possibile, ad esempio, cercare un costume particolare e scoprire in quali aree riscuote maggiore successo. Tra i personaggi in voga per il 2024 troviamo Bob, il personaggio dalla testa piccola di Beetlejuice, e Raygun, una breakdancer australiana che ha guadagnato popolarità sui social media. Non mancano comunque personaggi meno spaventosi come quelli di Inside Out, soprattutto Invidia, Rabbia, Disgusto e Ansia.

Per gli utenti italiani Frightgeist non è ancora così radicato, ma può comunque rappresentare un’interessante fonte di ispirazione per feste in maschera. Nel frattempo Google sta considerato l’idea di espandere questo strumento ad altri mercati, offrendo potenzialmente uno sguardo sulle preferenze e tendenze globali anche per il nostro Paese.

La classifica dei costumi per Halloween più cliccati

Di seguito vi lasciamo la classifica attuale dei costumi più cliccati:

Bob testa rimpicciolita da “Beetlejuice”. Raygun Catnap Delores da “Beetlejuice” Pomni da “Il fantastico circo digitale” Invidia da “Inside Out” Red da “Descendants Doctor Doom Sabrina Carpenter Lady Deadpool Burrito di Chipotle Rabbia da “Inside Out” Disgusto da “Inside Out” Wolverine Ansia da “Inside Out” Delia Deetz Beetlejuice Gambit Dune Minion Shadow the Hedgehog da Sonic Gioia da “Inside Out” Peely da “Fortnite” Lydia Deetz da “Beetlejuice” Soulja Boy Godzilla

Fonte: Google Frightgeist

