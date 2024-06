Cosa c’è davvero oltre la gabbia dorata del G7 in Puglia tra elicotteri, resort di lusso (e disagi)

L’ennesimo G7 che non porterà a nulla e che è totalmente fuori dalla realtà in cui vivono gli abitanti dei piccoli paesini pugliesi, per non parlare dell’impatto ambientale di tutti questi elicotteri che sorvolano ovunque

Il G7 in Puglia ci mostra per l’ennesima volta come i “grandi della Terra” siano ben lontani dal Paese reale. L’esempio lampante sono le immagini che ci arrivano dalla regione, ben emblematiche di come il vertice abbia un impatto ambientale e un costo enormi.

In particolare è diventato virale sui social un video che mostra un elicottero militare mentre sorvola le abitazioni ad altezza bassissima e atterra in uno spazio molto ristretto sulla sabbia a Savelletri, lasciando di stucco di abitanti ad assistere a questo “spettacolo” e provocando un vortice di sabbia sollevata che appare come se fosse una tempesta nel deserto.

Una bufera di sabbia che presto si è riversata sulle case e sulle auto, con gli abitanti che escono dai balconi guardando queste scene apocalittiche mai viste prima in questi paesini del brindisino abituate al turismo estivo sì, ma di certo non a questo tipo di presenze.

Un borgo non borgo e gli abitanti in trappola, con i turisti sconcertati

E quell’elicottero non è certo un caso isolato, come mostrano altri video sui social che ritraggono elicotteri e droni a profusione, con l’ambiente che ringrazia per l’ennesimo summit che non porterà a nulla se non a peggiorare i nostri conti e a rendere l’aria sempre meno salubre.

Posted by Giovanni Pagliara on Thursday, June 13, 2024

Un G7 che certamente ha contribuito a rendere “grande” il nome di Borgo Egnazia, un posto pressoché sconosciuto e a ragione. In pratica è un “non-luogo” come diceva Marc Augé, dato che non ha abitanti, ma ha solo ospiti e lavoratori essendo un resort extralusso.

Un nome che forse non dirà molto ai più, ma che è ben noto ai vip che qui in questo luogo terribilmente finto che ricalca l’aria di un borgo antico sono quasi di casa. Si sono infatti sposati qui Justin Timberlake e Jessica Biel, ci ha fatto una festa Madonna e più volte ha ospitato la famiglia Beckham.

Insomma, una gabbia dorata con i potenti della Terra che nulla ha a che fare con quello che i pugliesi stanno vivendo e di cui probabilmente loro non trarranno nessun beneficio se non tanto clamore e tantissimi disagi dell’essere blindati dentro i loro piccoli paesini, sommersi dai controlli e dalle strade chiuse.

Non ci sarà nemmeno un ritorno economico per i commercianti, dato che la maggior parte dei negozi ha dovuto chiudere e i turisti si sono trovati disorientati tra serrande abbassate e bagni al mare proibiti. Oltre le cronache dei giornali che mostrano tutto bello “pettinato”, dunque, la realtà vera è questa e non può che lasciarci amareggiati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: