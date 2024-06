Compiti per le vacanze? Quelli che dà ai suoi ragazzi il prof di fisica più famoso d’Italia sono una lezione per tutt*

Arrivano i compiti per l’estate del prof de “La fisica che ci piace”: ha invitato gli studenti a smettere di usare il cellulare e a darsi da fare concretamente, al lavoro o nello sport

Alla spicciolata tutte le scuole stanno finendo ed è tempo delle tanto agognate vacanze. E qui inizia il dibattito di sempre: compiti sì, compiti no? Ad intervenire sul tema, ma a modo suo, è stato il celebre docente di fisica e content creator Vincenzo Schettini, meglio conosciuto come il prof che cura l’account “La fisica che ci piace”.

In un video che ha subito raccolto una pioggia di like e commenti, Schettini ha infatti detto la sua su questo tema caldo, in tutti i sensi. Il professore pugliese si è ripreso mentre ha dato i suoi compiti delle vacanze. Compiti veri e propri? Certo che no, perché i suoi sono più che altro suggerimenti su come trascorrere l’estate. Ecco le sue parole:

D’estate avete più tempo. Spendetelo per darvi da fare.

Il compito migliore del mondo: la disintossicazione digitale

Poi ha raccontato qual è stata la sua prima esperienza lavorativa estiva, in un negozio in cui metteva i prezzi agli alimenti in cambio di un panino alla mortadella. Un piccolo impiego, non pagato perché era ancora giovane, ma che gli ha fatto capire quanto sia importante darsi da fare.

Un’altra cosa, ragazzi. State andando in pizzeria? Avete questo benedetto cellulare in mano? Mettetevi un blocco, cellulare in tasca. Non sentitevi asociali. Quando viaggiate, dimenticatevi il cellulare, fate questa nuova esperienza, si chiama disintossicazione digitale.

E ancora ha proseguito:

Volete farvi una gara di nuoto? Meno male che in cellulare il cellulare non si può portare! L’estate deve diventare un momento di abitudini. Dedicatevi allo sport. Arricchite le vostre giornate con altro: interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata, utilizzate il vostro essere umani.

Mai compiti estivi furono più illuminanti, ora basta impegnarsi (per davvero) a farli!

