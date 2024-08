Questa compagnia aerea introduce il genere neutro “Mx”, accanto a maschio e femmina

Basta discriminazioni sui voli, con l’aggiunta del genere neutro “Mx” per l’acquisto dei biglietti rispettando chi non si identifica con etichette convenzionali

IndiGo, la principale compagnia aerea indiana, sta adottando un’importante iniziativa per promuovere l’inclusività nel settore dell’aviazione. I passeggeri potranno infatti scegliere la designazione di genere neutra “Mx” durante il processo di acquisto dei biglietti, affiancando le tradizionali opzioni di “maschio” e “femmina”.

Questa scelta è significativa, poiché riconosce e rispetta l’identità di genere delle persone transgender e di coloro che non si identificano con le etichette di genere convenzionali. L’iniziativa è parte di un impegno più ampio da parte di IndiGo per migliorare l’accessibilità all’interno della compagnia.

L’azienda ha annunciato piani per aumentare il numero di assunzioni di personale transgender, evidenziando l’importanza di creare un ambiente lavorativo diversificato e accogliente. Inoltre, si prevede di potenziare i servizi per i viaggiatori con disabilità, sottolineando un approccio che va oltre la semplice offerta di voli.

Un’iniziativa che tante compagnie aeree stanno adottando

Questa novità arriva in un contesto in cui anche altre compagnie aeree, come Air India Express e Vistara, hanno già implementato opzioni simili. L’adozione di “Mx” potrebbe rappresentare una tendenza crescente nell’industria aerea, in risposta a un pubblico sempre più consapevole e richiedente.

Queste iniziative rappresentano un passo verso un futuro più inclusivo, in cui ogni persona, indipendentemente dalla propria identità di genere, può sentirsi valorizzata e rappresentata nel mondo dei viaggi aerei creando un clima di accettazione e rispetto.

Tuttavia c’è anche il rovescio della medaglia: se progetti come questi non possono che colpire in positivo, come fanno notare in tanti sui social IndiGo è la compagnia di bandiera di un Paese che ha molto da lavorare in quanto a diritti umani. Basti pensare ai matrimoni con le spose bambine e alle violenze sulle donne, temi su cui si può e si deve fare molto di più.

