Ti mostro come vengono trattate le sedie a rotelle in aereo (è inaccettabile!)

Savannah ha messo in luce la maniera ignobile con cui vengono trattate le sedie a rotelle in aereo, tanto che spesso ne escono danneggiate con conseguenze molto gravi per le persone che ne hanno bisogno

Un recente video pubblicato su TikTok ha attirato l’attenzione di milioni di utenti, raggiungendo oltre 5 milioni di visualizzazioni. La protagonista del video è Savannah, una giovane donna di 28 anni che utilizza una sedia a rotelle per spostarsi e che, dopo un volo con American Airlines, ha raccontato la sua esperienza di viaggio e i problemi legati alla gestione del suo ausilio per la mobilità.

Nel filmato, Savannah ha narrato che la sua sedia a rotelle è stata danneggiata durante il volo, nonostante fosse stata collocata nell’armadio prioritario della cabina grazie alla sua determinazione e a quella di suo marito. Il danno è avvenuto quando un’assistente di volo ha deciso di spostare le sue ruote ben sistemate per fare spazio alle proprie borse.

Savannah ha raccontato di aver sentito le sue ruote cadere a terra da diverse file di distanza, e quando l’aereo è atterrato, ha trovato le ruote graffiate e deformate. Fortunatamente, American Airlines ha provveduto rapidamente a sostituire le ruote danneggiate, ma l’incidente non avrebbe mai dovuto verificarsi.

C’è bisogno di più rispetto!

Savannah ha sottolineato che, nonostante il suo caso non sia stato così grave come quello di altri utenti di sedie a rotelle, il problema è sistemico. Molte persone che viaggiano in aereo subiscono danni ai loro ausili per la mobilità ogni giorno, con conseguenze spesso devastanti.

Nel video vengono mostrati diversi esempi di sedie a rotelle danneggiate, evidenziando come la negligenza e la mancanza di formazione del personale delle compagnie aeree siano problemi ancora molto diffusi. Savannah ha fatto presente come debba essere risolta la questione dell’inadeguata formazione degli assistenti di volo e del personale aeroportuale riguardo le necessità delle persone disabili.

L’industria aerea, ha spiegato, deve fare di più per garantire che le sedie a rotelle e altri ausili per la mobilità siano trattati con cura e rispetto poiché per molti passeggeri queste non sono semplici attrezzature, ma rappresentano la loro autonomia e la loro capacità di muoversi liberamente.

Il video termina con un messaggio chiaro: i passeggeri disabili meritano di essere trattati con dignità e rispetto e la gestione delle loro necessità durante i viaggi aerei deve migliorare. Savannah conclude ha concluso ribadendo che è essenziale un cambiamento nell’industria aerea per garantire che simili incidenti diventino sempre più rari e che i viaggi aerei siano accessibili e sicuri per tutti.

