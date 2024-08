“Clean Girl”, l’influencer che pulisce le tombe degli sconosciuti: “tutti meritano un luogo bellissimo dove riposare” (ma a tanti non piace)

Seppur gli intenti sembrino altruistici, il fatto di filmarsi mentre pulisce tombe degli sconosciuti sta portando molte critiche a “Clean Girl”

L’influencer “Clean Girl” sta attirando molta attenzione sui social media per una serie di video in cui si dedica alla pulizia di tombe abbandonate, spesso di notte. Con quasi 100.000 follower su TikTok, la giovane è diventata famosa per il suo lavoro di pulizia, che si estende a vari luoghi, ma è l’attività nei cimiteri che ha scatenato le reazioni più forti.

In uno dei suoi video più recenti, “Clean Girl” è stata vista ripulire meticolosamente la tomba di uno sconosciuto, riportandola al suo splendore originale grazie all’uso di attrezzature professionali, come un’idropulitrice e decorandola con fiori colorati.

Il gesto di pulire una tomba in piena notte ha diviso l’opinione pubblica. Molti hanno apprezzato l’intento altruistico dell’influencer, che ha dichiarato che “tutti meritano un luogo bellissimo dove riposare”. Tuttavia, altri hanno sollevato critiche, accusandola di sfruttare la memoria dei defunti per ottenere visibilità online.

Non mancano le polemiche

In particolare, alcuni utenti hanno trovato il tono e il modo di narrazione dell’influencer irrispettosi. Durante il video, la ragazza si pone diverse domande sulla vita e la morte della persona sepolta, come ad esempio quale sia la causa del decesso, in un misto di curiosità e riflessioni che alcuni spettatori hanno percepito come inappropriate.

Ha destato ancor più polemiche il fatto che durante uno dei filmati l’influencer abbia commentato in modo apparentemente disinvolto la morte della persona sepolta mentre consumava un dolce al cioccolato. Questo ha alimentato ulteriori discussioni online, con alcuni utenti che hanno accusato l’influencer di insensibilità e mancanza di rispetto per i defunti.

Nonostante le critiche, “Clean Girl” ha continuato a pubblicare video simili, esplorando altre tombe, inclusa quella di un bambino, gesto che ha suscitato ulteriori controversie. Il suo caso mostra quando sia sottile il confine tra iniziative altruistiche e l’uso dei social media per guadagnare popolarità, sollevando questioni etiche sulla rappresentazione della morte e del lutto nelle piattaforme digitali.

