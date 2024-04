Kykeon, la misteriosa bevanda sacra utilizzata dagli iniziati durante i Misteri Eleusini

Bevuta nell'antica Grecia dagli iniziati durante i riti misterici di Eleusi, ma anche dagli eroi omerici e dalla gente comune. I segreti e le origini di questa misteriosa bevanda

Acqua, farina d’orzo e menta, erano questi gli ingredienti principali del ciceone (kykeon), la misteriosa bevanda utilizzata nell’antica Grecia durante i riti misterici di Eleusi o misteri eleusini, celebrati ogni anno nel santuario della dea Demetra, cui erano dedicati, nell’antica città greca di Eleusi.

La celebre bevanda, il cui nome “kykeon” letteralmente significa “mistura” o “bevanda composita”, era utilizzata dagli iniziati per interrompere il digiuno rituale previsto durante la ricorrenza. Fu infatti l’unica bevanda che Demetra accettò durante il digiuno avviato in seguito alla scomparsa della figlia Persefone.

Non solo, fare il digiuno e bere al suo termine il ciceone, erano entrambi passaggi indispensabili per poter accedere all’iniziazione. Secondo alcuni studiosi, lo stato mistico e rivelatorio raggiunto dai partecipanti era infatti ottenuto grazie all’utilizzo della bevanda, arricchita con segale cornuta, ovvero segale infestata dal fungo Ascomicete-Pirenomicete detto Claviceps purpurea, noto per i suoi effetti psicoattivi.

Sebbene il kykeon debba la sua fama ai riti di Demetra a Eleusi, a berlo erano anche gli eroi dei poemi omerici e la gente comune, e a seconda delle ricette, poteva contenere ulteriori ingredienti, come miele, vino, formaggio ed erbe aromatiche. Le ricette dell’antica Grecia non sono sopravvissute, ma ancora oggi diversi cuochi ripropongono l’antica bevanda rivisitata in chiave moderna.

