Cibo e bevande vietati nei lidi pugliesi, Federconsumatori: “è illegale, denunciate!”

Sempre più lidi pugliesi stanno vietando l’introduzione di borse frigo con alimenti e bevande: una pratica illegale e per questo deve essere segnalata

L’estate in Puglia è segnata da una controversia che ha sollevato preoccupazioni tra i bagnanti e le associazioni dei consumatori. Federconsumatori ha recentemente lanciato un appello rivolto ai cittadini, chiedendo loro di denunciare i lidi che vietano l’ingresso di borse frigo e generi alimentari.

La polemica è esplosa a seguito di diversi casi segnalati, tra cui uno particolarmente emblematico riguardante una mamma con una bambina celiaca. Secondo quanto riportato da Federconsumatori, molti stabilimenti balneari in Puglia stanno imponendo divieti che limitano la possibilità di portare cibo e bevande da casa, contravvenendo alle normative vigenti.

Questo divieto, che l’associazione considera “assurdo e illegittimo”, è stato segnalato in numerosi lidi della regione, creando malcontento tra i bagnanti. Come detto, un caso che ha attirato particolare attenzione è quello di una famiglia con una bambina celiaca, bloccata all’ingresso di un lido a Gallipoli perché tentava di portare alimenti senza glutine, necessari per la dieta della bambina dato che nel menù del lido non c’erano pietanze per lei.

È sempre consentito introdurre cibo e bevande

Federconsumatori sottolinea che l’ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2024 stabilisce chiaramente che sui litorali e nelle aree demaniali è sempre consentito introdurre alimenti e bevande per il consumo personale.

Inoltre è permesso portare dispositivi medici di emergenza, come le borse termiche, per garantire la sicurezza e il benessere dei bagnanti. Questo significa che i gestori dei lidi, che operano su suoli demaniali in concessione e non sono proprietari delle aree, non hanno il diritto di imporre divieti di questo tipo.

Federconsumatori invita i cittadini a segnalare questi abusi e a denunciare qualsiasi tentativo da parte dei lidi di impedire l’ingresso di cibo e bevande. L’associazione consiglia inoltre di contattare prontamente la polizia municipale in caso di divieti ingiustificati per garantire che le norme vengano rispettate e per tutelare i diritti dei consumatori.

In questo modo, Federconsumatori spera di contrastare le pratiche scorrette e garantire che le spiagge pugliesi restino accessibili e accoglienti per tutti. L’associazione sottolinea che il rispetto delle norme e la protezione dei diritti dei cittadini devono prevalere, invitando tutti a collaborare per mantenere una stagione estiva equa e conforme alla legge.

Fonte: Federconsumatori

