L’attore Christian Bale ha finanziato la costruzione di un villaggio per bambini in affido (per non separare mai più fratelli e sorelle)

Christian Bale sta lavorando da 16 anni alla costruzione di un villaggio per bambini in affido in modo che fratelli e sorelle possano crescere sotto lo stesso tetto

Christian Bale ha lanciato un progetto di grande portata in California, dedicato alla costruzione di un villaggio per bambini in affido. Questo progetto, durato ben 16 anni, mira a tenere insieme fratelli e sorelle all’interno del sistema di affido, consentendo loro di crescere sotto lo stesso tetto.

Il villaggio comprenderà 12 case, due monolocali per alloggi di transizione per i ragazzi più grandi e un centro comunitario. Il progetto è stato ispirato dalla nascita della figlia di Bale nel 2005 che lo ha spinto a conoscere meglio la situazione dei bambini in affido nella contea di Los Angeles, dove ha scoperto che molti fratelli vengono separati.

Il villaggio, situato a Palmdale, 60 miglia a nord di Los Angeles, avrà un costo stimato di 22 milioni di dollari e dovrebbe essere completato entro il 2025. Bale, che è anche co-fondatore di Together California, ha lavorato a stretto contatto con il direttore esecutivo Tim McCormick e il dottor Eric Esrailian, per portare avanti questo progetto. Non solo ha offerto il suo supporto economico, ma ha anche partecipato attivamente a ogni fase della pianificazione e della costruzione.

Si punta a replicare questo modello in altri luoghi

Durante la cerimonia di avvio dei lavori, Bale ha sottolineato l’importanza di questo villaggio, definendolo “trasformativo” e affermando che spera possa essere il primo di molti. Il progetto è sostenuto anche dalle autorità locali, come il supervisore della contea di Los Angeles Kathryn Barger e il sindaco di Palmdale, Austin Bishop.

La città di Palmdale ha approvato 1,2 milioni di dollari in sovvenzioni per la pre-costruzione del villaggio, e la contea di Los Angeles ha stanziato ulteriori 500.000 dollari. Durante l’evento, Bale ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno collaborato, sottolineando il suo desiderio di creare un cambiamento concreto e duraturo nella vita dei bambini.

L’obiettivo finale è infatti quello di creare un modello che possa essere replicato in altri luoghi, offrendo un ambiente stabile e sicuro per i bambini in affido, permettendo loro di crescere insieme e di affrontare il futuro con maggiori opportunità e speranze.

Fonte: City of Palmdaleca

