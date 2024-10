“Truffa aggravata”: chiuse le indagini su Chiara Ferragni per il Pandoro e le uova di Pasqua

A chiusura delle indagini, le ipotesi di reato per Chiara Ferragni sono di truffa continuata e aggravata. Ora l’imprenditrice digitale rischia il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, nei confronti di Chiara Ferragni e di altre persone per l’accusa di truffa aggravata.

Al centro dell’inchiesta c’erano i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, a prezzi maggiorati e camuffate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 e il 2022, del pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi.

Riteniamo che la vicenda non abbia alcun rilievo penale e che i profili controversi siano stati già affrontati e risolti dall’Agcom – dicono gli avvocati di Chiara Ferragni. Presto apriremo un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva.

Secondo la Procura, le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di comunicazioni “ingannevoli”, che avrebbero fatto credere ai consumatori che l’acquisto dei prodotti fosse direttamente collegato a iniziative benefiche.

Cos’era accaduto, il Pandoro gate e le uova di Pasqua

A Natale 2022 uscì il Pandoro rosa di Chiara Ferragni, il #pinkchristmas, realizzato da Balocco, che in poco divenne virale sui social. Per pubblicizzarlo, l’influencer puntava sullo spirito benefico, perché – doceva – una parte del ricavato delle vendite sarebbe andato in beneficenza. Più nello specifico, il pandoro finanziava un percorso di ricerca contro i tumori infantili, promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Molti mesi dopo, le autorità competenti avevano accertato che i consumatori erano soltanto spinti a credere che acquistando il dolce natalizio contribuissero direttamente alla donazione in favore dell’ospedale, ma che in realtà Balocco aveva già deciso l’ammontare a prescindere dall’andamento delle vendite dei dolci.

Una operazione simile sarebbe si sarebbe poi svolta con l’azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di Pasqua.

