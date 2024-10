Edmundo Gonzalez e María Machado, gli oppositori venezuelani che hanno ricevuto il premio Sacharov per la libertà di pensiero

La Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha annunciato in Aula i vincitori del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero: il prestigioso riconoscimento è andato alla leader delle forze democratiche di opposizione del Venezuela e all’uomo politico riconosciuto dal Parlamento europeo come legittimo Presidente

Il Parlamento europeo ha consegnato il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, il più importante riconoscimento per i diritti umani in Europa, ai leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urritia, per “aver rappresentato il popolo venezuelano che lotta per ripristinare la libertà e la democrazia”.

Solo a luglio scorso, il Venezuela aveva tenuto le elezioni presidenziali segnate da evidenti brogli elettorali e vinte da Nicolás Maduro, che governa il Paese in modo autoritario dal 2013. A María Corina Machado era stato persino impedito di candidarsi, mentre González Urrutia, considerato il vero vincitore, ha subito ricevuto asilo politico in Spagna dopo che il Governo di Maduro aveva emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.

Il premio Sacharov 2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a Maria Corina Machado e al presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. Il Parlamento europeo è al fianco del popolo venezuelano e di Maria Corina Machado e del presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia nella loro lotta per il futuro democratico del loro Paese. Questo premio è per loro”, ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Proud to announce that the winners of the 2024 @Europarl_EN Sakharov Prize for Freedom of Thought are @MariaCorinaYA and @EdmundoGU, representing the people of Venezuela fighting to restore freedom and democracy. Venezuela será libre 🇪🇺🇻🇪 https://t.co/msHKUyNeAq — Roberta Metsola (@EP_President) October 24, 2024

Cos’è il Premio Sacharov

Intitolato al fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, è la più alta onorificenza dell’Ue in materia di diritti umani. Dal 1988, è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo a singoli individui o organizzazioni, in riconoscimento delle loro attività e del loro impegno in settori come la difesa dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la salvaguardia delle minoranze, il rispetto del diritto internazionale e lo sviluppo della democrazia e la difesa dello Stato di diritto.

L’anno scorso il Premio fu assegnato alla famiglia di Mahsa Amini, la 22enne iraniana uccisa dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa iraniana perché non indossava correttamente il velo islamico, ma padre, madre e fratello furono fermati all’aeroporto di Teheran. Nel 2022 fu la volta del popolo ucraino, mentre nel 2021 il Premio fu conferito Alexei Navalny, oppositore di Putin, morto in un carcere siberiano pochi mesi fa.

La cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento si terrà il 18 dicembre a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento.

