In questo ospedale arriva il “cesareo dolce”: la mamma potrà avere accanto il partner anche durante il parto programmato

Al Policlinico di Milano, attraverso il “cesareo dolce” viene data la possibilità alla futura mamma di avere il partner al proprio fianco durante il parto programmato, previa adeguata formazione mediante un corso pre-parto

Il Policlinico di Milano ha recentemente introdotto una nuova pratica denominata “cesareo dolce”, che permette alla madre di avere accanto il proprio partner durante il parto cesareo programmato. Questa innovativa iniziativa mira a rendere il momento della nascita più inclusivo e accessibile, rispondendo alle esigenze emotive e psicologiche delle madri durante questo importante evento.

Tradizionalmente, la presenza del partner durante il parto è una prassi consolidata nei parti naturali, ma non altrettanto nei cesarei, considerati interventi chirurgici a tutti gli effetti. La possibilità di avere il partner accanto durante un cesareo può alleviare l’ansia e le sofferenze della madre, offrendo un supporto emotivo fondamentale.

Irene Cetin, direttrice dell’Ostetricia al Policlinico di Milano, ha precisato che il “cesareo dolce” è dedicato esclusivamente ai cesarei programmati, escludendo le situazioni di emergenza. L’obiettivo è garantire che ogni nascita sia vissuta nel modo migliore possibile per la famiglia, trasformando un momento medico in un’esperienza indimenticabile.

Il partner sarà preparato con un corso pre-parto

Il partner che desidera partecipare al cesareo programmato sarà adeguatamente preparato attraverso un corso pre-parto, dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie sul procedimento. In sala operatoria il partner dovrà indossare il camice, i calzari e la cuffia da sala operatoria per mantenere la sterilità dell’ambiente, rimanendo accanto alla madre fino alla nascita del bambino.

Matteo Stocco, direttore generale del Policlinico di Milano, ha evidenziato che questa iniziativa riflette la volontà del Policlinico di migliorare continuamente il percorso dedicato alla gravidanza e alla nascita in un’ottica inclusiva.

Consentire la presenza del partner anche durante i cesarei programmati è parte di un più ampio impegno per garantire che le donne partoriscano consapevolmente in un ambiente che rispetta e ascolta le loro richieste. Questa attenzione verso le esigenze delle pazienti si manifesta anche in altre iniziative del Policlinico, come i programmi dedicati all’inclusione delle mamme sorde o straniere, che mirano a portare più scelta e consapevolezza nel percorso di gravidanza.

Il “cesareo dolce” rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’ostetricia, dimostrando come la medicina possa evolversi per rispondere meglio alle esigenze delle persone, promuovendo un approccio più umano e sensibile ai bisogni delle famiglie durante uno dei momenti più importanti della loro vita.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte:Policlinico di Milano

Ti potrebbe interessare anche: