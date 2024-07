“Supper Segreta”: le cene pugliesi con dei perfetti sconosciuti (che uniscono turisti e residenti)

Il format “Supper Segreta” prevede una cena tra perfetti sconosciuti a cui presentarsi da soli o con un’altra persona in location esclusive, suggestive e poco conosciuti

Nel cuore della Puglia, tra vigneti rigogliosi e ville settecentesche, un’innovativa iniziativa sta cambiando il modo in cui le persone si incontrano e socializzano. Si tratta del format “Supper Segreta” ideato da Francesca Madaro e Francesca Longo, due giovani intraprendenti con un background internazionale.

L’idea alla base di “Supper Segreta” è semplice ma potente: una cena tra perfetti sconosciuti. La regola fondamentale è presentarsi da soli o con al massimo un’altra persona conosciuta, permettendo così di creare nuove amicizie e potenzialmente anche nuove opportunità professionali. Le cene si svolgono in location esclusive e suggestive, spesso poco conosciute, ma che ricevono grande visibilità grazie agli eventi organizzati dalle due ragazze.

Francesca Madaro, 27 anni, laureata in arte, cultura e comunicazione a Milano, ha vissuto e lavorato in paesi come Giappone, Spagna e India, prima di rientrare in Italia nel settore dell’interior design. Francesca Longo, 28 anni, ha studiato tourism management ed eventi, con esperienze lavorative nel Regno Unito e in Francia nel settore turistico e degli eventi. Insieme hanno fondato Effe Studio, dando vita a “Supper Segreta”.

Non tutti apprezzano questa idea

L’idea è nata quasi per gioco, ma con un bisogno reale alla base: entrambe sentivano la necessità di conoscere nuove persone dopo i loro viaggi. Gli eventi organizzati da “Supper Segreta” non solo offrono un’occasione unica di socializzazione, ma anche una piattaforma per dare visibilità a location e brand locali, e creare nuove opportunità per fotografi, videomaker e artisti che collaborano con loro.

Ogni cena è sponsorizzata da un brand, che influisce sul tema dell’evento, dal table setting alla scelta musicale, creando un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti. I feedback sui social media sono variegati: molti apprezzano l’iniziativa come un’opportunità per crescere umanamente e ristabilire connessioni reali, lontano dal mondo virtuale.

Tuttavia non mancano le critiche da parte di chi preferisce le uscite tradizionali con persone conosciute e non andrebbe mai con sconosciuti. Nonostante le opinioni contrastanti, “Supper Segreta” rappresenta un’interessante risposta alla necessità di riscoprire il dialogo e la socializzazione in un mondo sempre più digitalizzato. E chissà, partecipando, potreste non solo fare nuove amicizie, ma anche scoprire nuove opportunità professionali o personali.

Fonte: Supper Segreta

