Questa cartolina spedita nel 1903 è stata finalmente recapitata (con oltre un secolo di ritardo)

Dopo oltre 100 anni, una cartolina è stata finalmente recapitata all'indirizzo indicato in una città del Galles. Incuriosito dalla cosa, l'azienda che l'ha ricevuta ha avviato una ricerca per risalire ai parenti del destinatario (e pare ce l'abbia fatta)

I servizi postali, si sa, funzionano e non funzionano. Può volerci del tempo prima di ricevere un pacco, una lettera, ma difficilmente si pensa che una cartolina possa essere consegnata con oltre un secolo di ritardo eppure è successo.

121 anni dopo, la Swansea Building Society ha ricevuto una cartolina datata inizio Novecento. A fare l’insolita scoperta sono stati i dipendenti della filiale di Cradock Street, che nella cassetta postale dell’azienda hanno trovato un biglietto a tema natalizio decisamente vintage.

Era stato spedito nel 1903 e mai recapitato fino a oggi. L’indirizzo è l’attuale della società edilizia con sede nella città di Swansea, Regno Unito. A inviarla un uomo di nome Ewart. Il destinatario una certa signorina Lydia Davis.

Henry Darby, responsabile marketing e comunicazioni per la Swansea Building Society, è stato il primo a mettere le mani sulla cartolina, con non poco stupore. Darby ha avviato dunque una ricerca per risalire ai discendenti di Lydia Davis.

La foto della cartolina è stata diffusa sui social, chiedendo l’aiuto di tutti gli aspiranti investigatori del web. Ma che cosa c’è scritto in questa cartolina d’epoca?

Con rammarico, il signor Ewart comunicava a Lydia di avere un “paio” di non si sa che cosa e di cavarsela bene, avendo anche 10 scellini in tasca. Nel salutarla, le rammenta di estendere i saluti a Gilbert e John con affetto.

Il passaparola della rete ha suscitato l’interesse generale. Si è scoperto che allora Lydia aveva circa 16 anni, viveva all’indirizzo indicato assieme al padre John, alla madre Maria e ai suoi fratelli e sorelle.

Grazie alle condivisioni, la notizia è arrivata infine alla giusta persona. Una donna di nome Helen Roberts ha commentato il post della Swansea Building Society affermando di essere imparentata con Lydia, essendo una sua pronipote.

Resta da capire come mai questa cartolina sia stata consegnata solamente di recente. È probabile, come sostiene la Royal Mail, che sia stata reinserita nel sistema postale inglese dopo essere ricomparsa misteriosamente. La consegna è finalmente avvenuta, e su questo non ci piove.

Fonte: Swansea Building Society/Facebook

