Il calendario dei vigili del fuoco australiani più sexy torna anche questo Natale (per aiutare chi è in difficoltà)

Gli Australian Firefighter, i celebri e bellissimi vigili del fuoco australiani, tornano a posare per il Natale e per raccogliere fondi per beneficenza

Ogni anno il calendario dei vigili del fuoco australiani ci permette di lustrarci un po’ gli occhi ma per una giusta causa. Non solo infatti mette in mostra la bellezza e la forza dei suoi protagonisti, ma sostiene anche una vasta gamma di progetti di beneficenza, aiutando chi è in difficoltà in Australia e all’estero.

Quest’iniziativa annuale, lanciata nel 1993, è un esempio tangibile di come la solidarietà e la consapevolezza possano essere promosse attraverso la sensibilizzazione visiva e il sostegno economico. Ogni edizione del calendario coinvolge i vigili del fuoco australiani, che posano in pose atletiche e simboliche che sottolineano i loro muscoli e la loro preparazione fisica.

Gli scatti celebrano l’impegno degli operatori di soccorso che rischiano la vita ogni anno per difendere le persone e il territorio australiano. Le immagini sono spesso arricchite da riferimenti alla fauna selvatica australiana, come koala, anatroccoli e caprette evidenziando il legame tra la natura, i soccorritori e la causa che il calendario sostiene.

Nell’edizione 2025 ci sono anche due vigili del fuoco americani

Dal 1993 l’Australian Firefighters Calendar ha contribuito a raccogliere oltre 3,4 milioni di dollari per diverse organizzazioni non profit. Tra queste, il Byron Bay Wildlife Hospital nel New South Wales, che lavora per la conservazione e il recupero della fauna selvatica; Healing Hooves, un programma di pet-therapy che riabilita cavalli destinati al macello; e la Kids with Cancer Foundation, che supporta le famiglie dei bambini malati di cancro. Questi fondi sono stati utilizzati per finanziare cure, programmi di riabilitazione e la conservazione della fauna selvatica, nonché per aiutare le famiglie dei giovani malati di cancro.

Oltre all’aspetto filantropico, il calendario esplora anche la bellezza della natura e la complessità delle relazioni tra gli esseri umani e la fauna selvatica australiana. Come detto, infatti, gli scatti catturano l’essenza della connessione tra il vigile del fuoco e gli animali. Ad esempio, i vigili del fuoco vengono immortalati mentre tengono cuccioli di cane e gatti tra le braccia, o interagiscono con specie autoctone come koala e canguri.

Ogni anno il calendario viene pubblicato in diverse versioni tematiche, come il calendario degli eroi, il calendario degli animali misti, il calendario dei cavalli, il calendario del cane e il calendario del gatto. In questo periodo spicca ovviamente il calendario in versione natalizia, di cui i vigili del fuoco ci hanno dato qualche anteprima sui social.

Ma ciò non significa che i protagonisti siano solo australiani. Due vigili del fuoco americani sono stati infatti invitati come ospiti per l’edizione 2025: Alijah Johnson della Virginia e Jacob Hacker dell’Ohio. La loro partecipazione riflette la popolarità globale dell’iniziativa anche grazie al web. Del resto le vendite di questi calendari vanno letteralmente a ruba per cui puoi assicurarti la tua copia qui.

