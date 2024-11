Bonus Natale 2024, si estende la platea dei beneficiari. Chi può fare domanda

Il Bonus Natale consiste in una somma aggiuntiva di 100 euro, destinata a chi rispetta specifici criteri di reddito e situazione familiare, e sarà inclusa nella tredicesima mensilità. Il bonus verra corrisposto dal datore di lavoro

“Abbiamo trovato le risorse per arrivare all’incirca al raddoppio della platea del cosiddetto bonus Natale, per includere chi era rimasto fuori all’inizio, come le famiglie monogenitoriali”, così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rilancia il Bonus Natale con un eventuale aumento dei cittadini che potranno beneficiarne.

La misura è contenuta nello stesso decreto con la riapertura dei termini del concordato preventivo (: nel Consiglio dei ministri del 12 novembre sono stati riaperti i termini entro cui le partite Iva potranno aderire. La scadenza è stata spostata al 12 dicembre.

Il testo dovrebbe poi confluire nel decreto Fisco all’esame del Senato. In questo modo si dovrebbe arrivare ai 100 euro per gli italiani insieme alle tredicesime di fine anno.

Come fare domanda per il Bonus Natale

È online il self-service per richiedere l’indennità natalizia da massimo 100 euro. I lavoratori interessati dovranno infatti accedere alla propria area personale del Portale NoiPA per inoltrare la domanda. L’operazione va completata entro le 12 del prossimo 22 novembre.

Ricapitolando:

accedere all’ area personale , entrare nel menu “Servizi” e selezionare la sezione “Stipendiali”

, entrare nel menu “Servizi” e selezionare la sezione “Stipendiali” individuare l’opzione “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e seguire il percorso indicato

I requisiti richiesti

Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro

il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico, oppure deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo monogenitoriale

l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.

Nuovi potenziali beneficiari del Bonus Natale 2024

Il decreto potrebbe estendere la possibilità di richiedere il bonus a ulteriori categorie, facendo spazio a nuove fasce di lavoratori. Oltre a prevedere questo allargamento, il decreto ha riaperto i termini per aderire al concordato preventivo biennale, con scadenza fissata al 12 dicembre.

