Bimba di 8 anni in attesa di un trapianto di cuore desiderava i sottaceti: la chef dell’ospedale le insegna a prepararli

Emerson Bayse si trova al Boston Children’s Hospital in attesa di un trapianto di cuore e la chef le ha insegnato a preparare i sottaceti, una delle sue passioni

Emerson Bayse, una bambina di otto anni in attesa di un trapianto di cuore al Boston Children’s Hospital, ha trasformato la sua passione per i sottaceti in un’esperienza unica. Come molti pazienti cardiaci, Emerson seguiva una dieta con restrizioni sui liquidi, che spesso induce un desiderio di cibi salati.

La sua passione per i sottaceti ha catturato l’attenzione dello staff dell’ospedale e ha dato il via ad un’iniziativa speciale. Sarah Bryce, chef e responsabile del programma culinario dell’ospedale, ha proposto a Emerson di imparare a preparare i sottaceti. Bryce ha raccontato:

Quando le ho chiesto se sapeva come si facevano, mi ha risposto di no. Allora le ho detto: ‘E se ne facessimo insieme?’.

Gli occhi di Emerson si sono illuminati all’idea. Nei giorni successivi, Bryce ha organizzato tutto il necessario e ha insegnato alla bambina a mettere in salamoia diversi alimenti, dai cetrioli alle carote, passando per cipolle, aglio e persino anguria.

Emerson ha organizzato una “festa del sottaceto”

L’attività non si è fermata lì: Emerson ha voluto condividere la sua gioia con gli altri organizzando una “festa del sottaceto”. Pazienti, infermieri e medici hanno partecipato, gustando le diverse varietà di sottaceti e persino limonata servita con cubetti di ghiaccio aromatizzati al succo di sottaceto. Per Bryce, è stato un momento speciale: “Sono state le due ore migliori della mia vita”.

Il Boston Children’s Hospital ha dimostrato una dedizione straordinaria nel rendere l’esperienza ospedaliera più umana e gioiosa per i piccoli pazienti. La mamma di Emerson, Allison Bayse, ha elogiato l’approccio del personale: “Normalizzano l’esperienza ospedaliera, adattandola agli interessi dei bambini”.

Emerson stessa ha trovato modi creativi per ricambiare: si esibisce come maga per i pazienti del reparto e crea eventi a tema, dimostrando una sorprendente capacità di portare allegria agli altri nonostante la sua condizione.

Per Emerson, la preparazione dei sottaceti è diventata molto più di un’attività culinaria: è stata un modo per dimenticare le difficoltà e per sentirsi speciale. Quando le è stato chiesto quale alimento sceglierebbe di mettere in salamoia, ha risposto con entusiasmo: “Ketchup!” Un’idea stravagante, perfetta per una bambina che ha saputo trasformare la sua passione in un’esperienza di condivisione e gioia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: