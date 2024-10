“Big Cathedral Knit”: questa associazione organizza giornate di lavoro a maglia in una cattedrale per aiutare i senzatetto

Dopo il successo dello scorso agosto, Craft Forward organizzerà un altro evento di lavoro a maglia e all’uncinetto collettivo per aiutare i senzatetto nella magnifica location della Cattedrale di Southwark

Il Big Cathedral Knit, organizzato dall’associazione no-profit Craft Forward, è un evento speciale dedicato al lavoro a maglia e all’uncinetto per aiutare le persone senza fissa dimora a Londra. Questo incontro si è tenuto presso la magnifica Cattedrale di Southwark lo scorso agosto ed è stato un vero successo, con la partecipazione di circa 400 volontari e oltre 2.200 visitatori.

L’evento è stato un’occasione per tutti, indipendentemente dal livello di esperienza, di contribuire a una causa importante. I partecipanti, dai principianti agli esperti, si sono riuniti per creare quadrati di lana lavorati a maglia e all’uncinetto delle dimensioni di 20×20 cm. Questi quadrati vengono poi assemblati per formare coperte destinate a “Blankets for London”, un progetto di Craft Forward che mira a donare coperte ai senzatetto in collaborazione con enti di beneficenza locali.

La giornata non è stata solo produttiva, ma anche divertente e creativa. Con il sottofondo musicale di un trio jazz capeggiato dal sassofonista Leo Richardson, i partecipanti hanno potuto godersi un’atmosfera calda e accogliente mentre lavoravano ai loro progetti.

Il prossimo appuntamento è il 30 novembre

Craft Forward ha fornito tutto il materiale necessario, ma i knitters e crocheters esperti sono stati incoraggiati a portare i propri strumenti e filati. Inoltre i partecipanti hanno avuto l’opportunità di donare filati e cibo per gatti a sostegno dell’ente di beneficenza Catcuddles, un’associazione che si prende cura dei gatti in cerca di una casa.

Craft Forward, fondata nel 2021, si impegna a rendere l’arte e l’artigianato accessibili a tutti, rompendo le barriere elitarie che spesso escludono molte persone da questi mondi creativi. Il Big Cathedral Knit, con la sua inclusività e l’impatto sociale positivo, incarna perfettamente la missione dell’organizzazione.

Questo evento ha coinciso anche con la mostra Threads Through Creation, un’esposizione di pannelli tessili realizzati dall’artista Jackie Parkinson, che raccontano in modo spettacolare e vibrante la storia della creazione del mondo secondo il libro della Genesi. La mostra, ospitata nella Cattedrale di Southwark, ha offerto ai visitatori un’esperienza emozionante, con una meravigliosa varietà di colori, forme e motivi tessili.

Grazie al lavoro di centinaia di volontari e alla partecipazione di migliaia di visitatori, il Big Cathedral Knit si è affermato come uno degli eventi più riusciti di Craft Forward. E non è finita qui perché l’associazione si prepara a replicare l’iniziativa, dando appuntamento il prossimo 30 novembre dalle 10 alle 16 sempre presso la Cattedrale di Southwark. In questo caso ci sarà di nuovo musica, bevande calde, bricolage per i bambini che non avessero voglia di lavorare a maglia. Un’ottima idea da replicare anche qui da noi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Craft Forward

Ti potrebbe interessare anche: