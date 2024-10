Bianca Balti normalizza la lotta contro il cancro: si mostra con la cicatrice e i capelli corti prima dell’inizio della chemioterapia

Bianca Balti ha deciso di affrontare pubblicamente la malattia dopo la diagnosi di un cancro ovarico in stadio avanzato: ha mostrato la cicatrice e ha tagliato i capelli corti

Bianca Balti, nota modella italiana, sta affrontando il momento più difficile della sua vita: le è infatti stato diagnosticato un cancro ovarico in stadio avanzato. Un percorso che la Balti ha scelto di condividere con il pubblico, mostrando tutta la sua forza interiore ma senza nascondere i periodi bui.

L’annuncio del cancro è avvenuto attraverso i social media, dove ha raccontato come il dolore addominale che l’aveva portata in ospedale si sia rivelato un sintomo di una malattia ben più grave. Con grande trasparenza, Bianca ha condiviso con i suoi follower ogni fase del percorso, arrivando anche a mostrare le cicatrici dell’intervento e come si è preparata ad affrontare la prima seduta di chemioterapia.

Il 14 ottobre ha infatti segnato l’inizio di questa nuova fase di cure per lei e la modella si è presentata a questo importante e complicato appuntamento con un nuovo taglio di capelli, un caschetto corto, conscia che la chemio le farà perdere i capelli.

Con il sorriso, ha pubblicato foto che documentano il processo di trasformazione fisica, accompagnate dal messaggio: “Un passo alla volta” e un invito al coraggio per chi, come lei, si trova ad affrontare la terapia.

“Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”

Oltre alla sua determinazione personale, Bianca ha utilizzato le sue piattaforme per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Essendo portatrice della mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie, la modella aveva già affrontato una mastectomia preventiva in passato.

Il suo messaggio, accompagnato dall’hashtag #lavitaèbella, racchiude la speranza e la consapevolezza che, nonostante la sfida che la attende, c’è ancora molto da apprezzare e vivere. “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”, ha scritto nelle sue Instagram Stories, parlando direttamente a coloro che, come lei, si trovano ad affrontare la stessa situazione.

Un plauso dunque a Bianca Balti che rappresenta un esempio di forza e resilienza e a cui vanno i complimenti per il modo in cui ha scelto di affrontare pubblicamente la malattia, con l’obiettivo di normalizzare qualcosa che ancora troppo spesso è tabù e di offrire conforto e speranza a chi, come lei, sta lottando contro il cancro.

