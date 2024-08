Bianca Atzei commovente: canta con il figlio in braccio uno struggente brano sardo

Ha lasciato una profonda emozione la scena dolcissima di Bianca Atzei che accoglie suo figlio sul palco e con lui canta una canzone d'amore in lingua sarda

Arriva quasi incespicando sul palco, ciuccio in bocca e manine piccole piccole, e lei lo afferra con un sorriso immenso. Ha fatto il giro del web, stamattina, la scena che ha immortalato Bianca Atzei mentre prende in braccio il figlio Noa di poco più di un anno corso sul palco durante un suo spettacolo, al VOI Tanka Village, in Sardegna.

Non si lascia prendere dalla formalità, non lo respinge né si arrabbia. Anzi, lo trattiene con sé e, facendolo accoccolare sulle gambe, ha proseguito a cantare.

“No potho reposare” il brano sardo, struggente, che ha intonato, occhi chiusi e bambino accovacciato sul petto, quasi addormentato. Una vera e propria ninna nanna, una scena commovente che ha impreziosito una serata già emozionante di suo.

Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio, ha postato poi la cantante.

Grazie Bianca, questa scena è sicuramente la cosa più dolce che vedremo oggi.

