Basta app di incontri, ora c’è un “muro per i single” con foto scattate al momento

Le persone sono ormai stufe di schermi e app di incontri e arrivano metodi “innovativi” e meno virtuali” per conoscere nuovi partner

Siamo nel 2024 e Tinder (e colleghi) non va più di moda. Negli ultimi tempi, infatti, sembra che sempre più persone si siano stancate delle tradizionali app di incontri, spesso percepite come superficiali e faticose. Una risposta a questo crescente malcontento è arrivata da Pique, un’app di incontri che ha deciso di adottare un approccio innovativo e più umano.

Recentemente, infatti, ha lanciato un “muro dell’amore” a Brooklyn, dove i single possono incontrarsi in modo diretto e autentico. In un ambiente informale, un fotografo scatta istantanee Polaroid ai partecipanti, che poi possono attaccare le loro foto su un muro, accompagnate da brevi descrizioni personali. Questa iniziativa consente alle persone di connettersi in modo tangibile, superando la frustrazione derivante dallo swipe infinito delle app.

In un’epoca in cui la Gen Z è sempre più consapevole delle strategie di gamification delle aziende tecnologiche, eventi come il “muro dell’amore” offrono un’alternativa che promuove interazioni genuine. Pique, inoltre, ha rimosso lo scorrimento dalle sue funzionalità, proponendo invece domande quotidiane a scelta multipla per stimolare il dialogo tra gli utenti.

In Cina ci sono i “mercati dei single”

Questa nuova tendenza di cercare connessioni più significative si riflette anche in altre parti del mondo. In Cina, ad esempio, i “mercati dei single” organizzati dai genitori sono un fenomeno popolare. Qui, i genitori si riuniscono nei parchi per presentare i loro figli single, esponendo manifesti con informazioni dettagliate e foto, nella speranza di trovare loro un partner.

Anche se questa pratica riflette una cultura più tradizionale e le aspettative familiari, mette in evidenza quanto sia radicato il desiderio di creare legami significativi e duraturi e fa ben capire come la stanchezza verso le app di incontri convenzionali stia spingendo le persone a cercare modi più autentici e diretti per connettersi.

Insomma, nonostante i cambiamenti nella tecnologia che per alcuni anni sono sembrati cambiare il mondo degli incontri, ora la realtà, quella vera, sta emergendo e con sé la necessità umana di interazione genuina che torna finalmente ad essere fondamentale.

