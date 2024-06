Barca di San Pietro: scopri come prepararla anche tu per onorare l’antica tradizione contadina

Conosci la suggestiva tradizione di San Pietro? Ti sveliamo in cosa consiste e come seguire quest'antica usanza contadina, ancora molto sentita, legata alla festa del santo protettore dei pescatori

Ci sono antiche usanze che resistono al tempo e vengono tramandate di generazione in generazione: è il caso della barca di San Pietro, un rituale contadino seguito ancora da tantissime famiglie italiane in occasione della festa in onore del santo protettore dei pescatori.

In passato quest’affascinante tradizione serviva a prevedere le condizioni meteo e quindi come sarebbe stato il raccolto nei campi. Ma come funziona? Per onorare il rituale servono un contenitore di vetro, un po’ d’acqua e una chiara d’uovo (e un pizzico di mistero!).

Vediamo come procedere nel dettaglio: procuratevi un contenitore di vetro trasparente abbastanza ampio e la sera del 28 giugno riempitelo di acqua e fate colare una chiara d’uovo; lasciate a riposare per tutta la notte all’aperto o su un davanzale al chiaro di luna, lasciando che la soluzione di acqua e uovo prenda anche la prima rugiada del mattino. L’indomani si sarà formato una sorta di veliero, dalle forme molto variabili e sorprendenti.

Come interpretare le forme della barca

La mattina del 29 giugno il risultato va interpretate: in base alla forma del “veliero” i contadini riescono a capire come sarà il periodo che li aspetta e se è in arrivo un’annata fortunata per il raccolto e per la propria famiglia.

Vele ampie e spiegate indicano giornate di sole e quindi una stagione soddisfacente e produttiva, mentre le vele chiuse e strette sono presagio di pioggia e di una cattiva raccolta.

