Il bar in Giappone che per 5 euro oltre ad un caffè ti fa fare un breve pisolino

Un pisolino e un caffè: la ricetta vincente del Nescafé Harajuku di Tokyo basato sul concetto nipponico dell’inemuri

In Giappone, la cultura del lavoro e l’attenzione al benessere si fondono in una curiosa innovazione introdotta dal Nescafé Harajuku di Tokyo: un pacchetto che, per circa 5 euro, include un caffè e la possibilità di fare un breve pisolino in cabine appositamente progettate.

Questa iniziativa si basa sull’inemuri, un concetto nipponico che unisce il sonno alla presenza, spesso osservato nei microsonni pubblici di chi vive l’intenso ritmo lavorativo giapponese. Le postazioni per il riposo, situate al piano superiore del locale, non sono né letti né divani, ma spazi simili a cabine telefoniche, dotate di sgabelli inclinati, luci regolabili e prese di corrente.

Sono pensate per offrire un riposo breve ma efficace, sfruttando i circa 20 minuti necessari alla caffeina per entrare in circolo e fornire energia. Questo design riflette il pragmatismo giapponese: massimizzare il tempo disponibile per rigenerarsi anche in contesti non convenzionali.

Un’idea che ha suscitato opinioni contrastanti

L’idea non sorprende in una nazione dove il lavoro è spesso al centro della vita sociale e dove chi si appisola in pubblico viene percepito non come pigro, ma come estremamente dedito al proprio impiego. Le capsule per dormire rappresentano un’estensione di questa mentalità, fornendo un luogo sicuro e discreto per il riposo durante le pause.

Oltre al caffè e al riposo, il locale offre una gamma di servizi pensati per rendere l’esperienza piacevole e produttiva. Al piano inferiore, i clienti possono gustare bevande preparate con macchine Nespresso, tè o altre opzioni analcoliche, mentre al piano superiore si concentrano le capsule per il sonno.

L’iniziativa ha suscitato opinioni contrastanti: da una parte c’è chi la considera un passo avanti nella gestione del benessere urbano, mentre altri la vedono come un segnale preoccupante della pressione lavorativa che domina la cultura nipponica.

Tuttavia l’approccio del Nescafé Harajuku sottolinea un punto importante: in un mondo sempre più frenetico, anche pochi minuti di riposo possono fare la differenza nel migliorare la produttività e il benessere. Questa formula, unica e simbolica del Giappone, potrebbe influenzare altre realtà globali, soprattutto in contesti urbani ad alto stress. Resta da vedere se questo “caffè con pisolino” rappresenterà una tendenza futura o rimarrà una peculiarità della cultura nipponica.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Nescafé Harajuku

Ti potrebbe interessare anche: