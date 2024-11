Questo bar offre caffè gratis a chi entra ballando (e i video sono virali sui social)

Il proprietario Coffee Milano Café ha avuto un’idea geniale promossa sui social: offrire caffè gratis a chiunque entri e si esibisca in un ballo di almeno 5 secondi ripreso in un video che sarà diffuso sul web

Un piccolo bar a Middleborough, nel Massachusetts, ha trovato un modo creativo per attirare clienti e portare un sorriso nella vita delle persone. Il Coffee Milano Café è diventato virale grazie a una promozione che offre caffè gratis a chiunque entri e si esibisca in un ballo di almeno cinque secondi.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, attirando l’attenzione sia dei clienti locali che di milioni di utenti sui social media. L’idea, nata dal proprietario Josh Rashid, si ispira a una simile campagna promozionale di una pizzeria che offriva fette di pizza gratuite in cambio di passi di danza.

Rashid ha deciso di adattare il concetto al suo bar, affiggendo un cartello che invitava i clienti a ballare in cambio di una tazza di caffè. L’elemento chiave? I ballerini sarebbero stati ripresi e i loro video condivisi sui social, contribuendo così alla visibilità del locale.

I passi di danza spaziano dalla “Macarena” al moonwalk

Il successo è stato immediato: un video pubblicato sull’account TikTok del bar ha ottenuto milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. Le clip mostrano clienti di tutte le età cimentarsi in passi di danza che spaziano dalla “Macarena” al moonwalk, trasmettendo un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Molti utenti hanno apprezzato l’iniziativa, definendola un modo positivo per diffondere gioia.

Oltre a conquistare nuovi clienti, la campagna ha incrementato notevolmente i follower sui social del caffè, passando da circa 4.000 a oltre 14.000 in pochi giorni. Rashid ha dichiarato che eventi simili si ripeteranno mensilmente, ma senza date ufficiali. Per scoprirlo, i clienti dovranno seguire i profili del caffè per individuare piccoli “indizi” sui prossimi appuntamenti.

L’iniziativa non è solo un’astuta mossa di marketing, ma un modo per promuovere un po’ di leggerezza in un mondo spesso stressante. Come afferma Rashid, anche una semplice danza può trasformare una giornata difficile in un momento più luminoso. I clienti abituali apprezzano questa creatività, mostrando quanto sia necessario un po’ di divertimento nella vita quotidiana.

Questa storia, inoltre, fa ben capire come i social media possano essere strumenti potenti per le piccole realtà, capaci di trasformare un’idea in un fenomeno virale e di costruire una comunità attorno a un’esperienza condivisa. In un’epoca in cui spesso ci troviamo “incollati ai nostri telefoni”, Rashid ha saputo sfruttare la tecnologia per diffondere positività e, al contempo, sostenere la sua attività. Complimenti!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: