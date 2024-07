Bambina dimentica il francobollo sulla cartolina alla nonna: il semplice gesto di questa postina ti emozionerà

Daya aveva scordato di attaccare il francobollo alla cartolina per la nonna. La sua richiesta di aiuto è stata accolta e soddisfatta dalla postina

Un gesto di grande umanità ha fatto notizia in una comunità della Nuova Scozia, dove un’impiegata delle Poste canadesi ha dimostrato che anche le piccole azioni possono avere un grande impatto. La storia ha inizio con Daya Modayur, una dodicenne che, durante il suo soggiorno estivo al MacPhee Centre for Creative Learning, ha deciso di inviare una cartolina alla nonna.

Desiderosa di far loro sapere quanto li ama, ha scritto una lettera affettuosa, ma, distratta dall’indirizzo complicato, ha dimenticato di attaccare il francobollo. Accorgendosi dell’errore, Daya ha chiesto consiglio alla sua responsabile che le ha suggerito di scrivere una nota al postino per spiegare la situazione.

La lettera, attaccata alla cassetta postale, chiedeva gentilmente all’impiegato se potesse aiutare. La richiesta era semplice:

Caro impiegato delle poste, al nostro campo estivo abbiamo fatto delle cartoline e una persona ne ha spedita una alla nonna senza francobollo. Se lo trovate, potete restituirlo al MacPhee Centre o usare il timbro sul retro di questa pagina? Lo apprezzeremmo molto.

La postina ha affrancato la cartolina al suo posto

Il giorno seguente, con sorpresa e gioia, Daya ha trovato una risposta. Christine Fong, la postina, aveva letto la nota e, riconoscendo l’importanza del messaggio, ha trovato il francobollo e ha affrancato la cartolina. La sua risposta, scritta con calore, diceva:

L’ho trovato e l’ho timbrato! Buona giornata.

Christine ha dichiarato che il suo gesto non è stato altro che “decenza umana”. Ha spiegato di sentirsi motivata dalla dolcezza della richiesta di una bambina e ha voluto assicurarsi che il messaggio arrivasse a destinazione. Ha affermato:

Quando ho letto che una bambina aveva inviato una cartolina da un campo diurno alla nonna senza affrancatura, ovviamente, la prima cosa che ho pensato quando l’ho aperta è stata quella di trovare questo pezzo mancante di posta. Solo per vedere che c’era una semplice richiesta, è decenza umana solo seguire e fare quello che devi fare.

In un’epoca in cui spesso ci si sente sopraffatti da notizie negative, storie come questa ci ricordano l’importanza di essere premurosi con questo semplice gesto di Christine che ha riportato il sorriso sul volto di Daya e sicuramente anche della nonna.

