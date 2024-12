L’inverno è sempre più rigido, l’appello della Caritas: “donate coperte e sacchi a pelo” (come fare e dove portarli)

La Caritas ha chiesto l’aiuto di tutti noi per far fronte alle sfide dell’inverno per i senza tetto. Servono infatti coperte e sacchi a pelo da donare tutti i giorni presso l’Ostello Don Luigi Di Liegro

L’inverno rappresenta una sfida mortale per le persone senza dimora, costrette a vivere all’aperto. Le rigide temperature possono essere fatali e spesso una coperta o un sacco a pelo possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Con questa consapevolezza, la Caritas di Roma ha lanciato un appello urgente per la donazione di coperte e sacchi a pelo, invitando i cittadini e le comunità parrocchiali a contribuire in modo concreto.

Le donazioni possono essere effettuate quotidianamente, dalle 8 alle 22, presso l’Ostello Don Luigi Di Liegro, situato a Roma in via Marsala 109, vicino alla Stazione Termini. Questo luogo è diventato un punto di raccolta per le donazioni destinate alle persone senza dimora, che i volontari della Caritas distribuiranno nel corso del Servizio Notturno Itinerante, che opera ogni sera per portare aiuto a chi vive per strada.

Non serve vestiario

Le coperte e i sacchi a pelo sono indispensabili per affrontare le notti gelide, ma la Caritas precisa che non è possibile donare vestiario. L’azione di supporto va concentrata su quegli oggetti che possono garantire una protezione immediata e concreta contro il freddo.

Questo tipo di donazione non solo aiuta a sopperire ai disagi quotidiani, ma è anche una dimostrazione tangibile di solidarietà e prossimità nei confronti di chi vive una condizione di estrema vulnerabilità. In molte situazioni la mancanza di una copertura adeguata può portare a gravi conseguenze per la salute, in particolare per le persone anziane o quelle con malattie croniche.

La risposta della comunità è quindi essenziale: ognuno, con un piccolo gesto, può fare la differenza nella vita di chi affronta il freddo e la solitudine delle strade. La Caritas continua a chiedere la generosità di tutti per supportare le persone che più di tutte hanno bisogno di protezione durante i mesi invernali.

🔴🆘 APPELLO URGENTE PER LA DONAZIONE DI COPERTE E SACCHI A PELO da distribuire ai senza fissa dimora che vivono per le… Posted by Caritas Roma on Sunday, December 1, 2024

Fonte: Caritas Roma

