La bellissima altalena rosa che unisce il confine tra USA e Messico esiste ancora (e continua a insegnarci tantissimo)

Un’altalena che unisce anziché dividere: il suo messaggio è ancora attualissimo. Parliamo dell’altalena rosa Teeter-Totter Wall tra Messico e New Mexico

Il confine tra Stati Uniti e Messico è spesso sinonimo di divisione e conflitto, ma un’installazione creativa ha trasformato questa barriera in un simbolo di connessione e gioia. Ronald Rael, professore associato di architettura presso l’Università della California, Berkeley, e Virginia San Fratello, professoressa associata di design presso la San José State University, hanno installato una serie di altalene rosa lungo il muro di confine, permettendo alle persone di entrambi i lati di giocare insieme.

Questa installazione, nota come Teeter-Totter Wall, si trova a Ciudad Juárez, in Messico, e Sunland Park, nel New Mexico. Le altalene utilizzano le doghe d’acciaio del muro come fulcro, permettendo ai bambini e agli adulti di entrambi i paesi di interagire in un modo unico e giocoso. Le immagini e i video delle persone che si divertono su queste altalene continuano ad essere virali a distanza di anni, mostrando al mondo come un semplice gioco possa superare le barriere fisiche e politiche.

Rael e San Fratello hanno lavorato su questo progetto per oltre un decennio. La loro idea è nata in risposta al Secure Fence Act del 2006, che ha intensificato la costruzione di barriere lungo il confine. Il loro obiettivo era quello di creare un’installazione che offrisse un momento di gioia e allo stesso tempo incoraggiasse anche una riflessione più profonda sulle relazioni tra Stati Uniti e Messico.

Il progetto ha ricevuto il premio Design of the Year nel 2020

Le altalene rosa non sono solo un gioco, ma un potente simbolo delle relazioni umane e delle politiche di confine. Questo progetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Design of the Year nel 2020. I creatori sperano che questa installazione ispiri le persone a costruire ponti tra le comunità, piuttosto che muri di divisione.

In un contesto globale segnato da crescenti tensioni e divisioni, il Teeter-Totter Wall offre un messaggio di speranza e solidarietà. San Fratello ha sottolineato l’importanza di costruire connessioni piuttosto che barriere, un concetto che è diventato ancora più rilevante in tempi recenti.

Ronald Rael e Virginia San Fratello hanno voluto utilizzare l’umorismo e la creatività per affrontare una questione complessa. Questa installazione ci ricorda che, nonostante le barriere fisiche e politiche, siamo tutti connessi da un’umanità condivisa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: