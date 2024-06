Allarme “Sniffy”: cos’è questa storia della polvere energizzante bianca che sembra cocaina e che sta spopolando tra i giovani

Sniffy è una polvere bianca da inalare con una cannuccia per ottenere una “sferzata di energia istantanea”. Un "energizzante" con aroma di frutta e proprietà eccitanti che si sniffa letteralmente. Sembra una droga ma è tutto legale. Per ora

Il suo nome è Sniffy, nome che lascia poco da dubitare. La vendono i tabaccai e costa tra i 14 e i 20 euro al grammo. È la nuova pericolosa moda che sta prendendo piede tra i ragazzi europei, una polvere energizzante che promette di “aumentare istantaneamente la tua energia per 20-30 minuti”.

E fa ovviamente gola ai più giovani, questa polvere che ha le sembianze della cocaina e contro cui il Governo francese ha dichiarato battaglia. Qui, dopo le sigarette puff, la nuova sostanza , già presente in Austria, Germania e Svizzera, “è spazzatura”, ha detto il ministro della Salute Frédéric Valletoux.

Sniffy contiene sostanzialmente caffeina, taurina, creatina, arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina e sarebbe capace di aumentare all’istante la propria energia per una mezz’ora consecutiva. Inoltre, è aromatizzata in vari gusti come fragola, menta, lime ed è venduta in tabaccheria con tanto di mini-cannuccia.

Secondo Valletoux sarà vietata “appena si potrà”.

È una corsa continua tra i quasi venditori di morte, la legge deve sempre correre dietro a chi ha sempre simpatiche idee per i nostri giovani, ha aggiunto Valletoux.

L’azienda che produce la polverina giura che non esistono pericoli a patto che non si superi la dose giornaliera consigliata di due grammi al giorno. Noi diciamo, piuttosto, attenzione e sorvegliate i vostri figli!

