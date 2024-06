Questo albero tagliato a metà è diventato un’attrazione turistica (per colpa di una lite tra vicini)

Una faida tra vicini ha portato alla decisione di tagliare a metà un abete perché sporgeva nella loro proprietà: ora è un’attrazione turistica recensita su Google Maps

Nel tranquillo sobborgo di Waterthorpe, Sheffield, un curioso albero tagliato a metà è diventato un’insolita attrazione turistica. Tutto è iniziato nel 2021, quando una faida tra vicini ha portato alla drastica decisione di tagliare metà dei rami di un abete alto quasi 5 metri, che si trovava lì da 25 anni.

Bharat Mistry è stato profondamente sconvolto quando i suoi vicini, Irene e Graham Lee, hanno deciso di tagliare la parte dell’albero che sporgeva nella loro proprietà, dopo una disputa di un anno causata dagli escrementi degli uccelli che nidificavano sull’albero e danneggiavano il loro vialetto.

Da allora l’albero tagliato a metà ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi e turisti, diventando persino una meta recensita su Google Maps. Visitatori locali e non si recano nel vicolo cieco per ammirare e fotografare questa bizzarra attrazione. Alcuni recensori su Google hanno descritto l’albero come “interessante” e hanno notato come la storia dietro di esso sia stata riportata anche nei notiziari, aggiungendo un tocco di realtà a quanto riportato nei media.

Sui social è diventato un meme

Nonostante il tempo passato, i due vicini non hanno ancora ricucito il loro rapporto. Un residente locale ha commentato che la situazione è divertente, dato che ci si aspetterebbe che l’albero sarebbe ricresciuto ormai, ma è stato evidentemente tagliato di nuovo per mantenerlo nello stesso stato.

Un altro vicino ha osservato come, nonostante la disputa, entrambi i protagonisti della vicenda continuano a salutarsi cordialmente e a mantenere i loro giardini curati, rendendo comprensibili entrambi i punti di vista: da una parte il desiderio di mantenere un bell’albero, dall’altra la necessità di avere un vialetto pulito.

La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social media, dove l’immagine dell’albero tagliato a metà è diventata virale, trasformandosi in meme. Bharat Mistry ha raccontato come lui e la sua famiglia abbiano cercato di trovare un compromesso, proponendo di tagliare i rami più bassi e mettere una rete per impedire agli uccelli di nidificare, ma senza successo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: