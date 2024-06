La vergognosa aggressione a un disabile lanciato con un calcio in mare a Bari (di cui non vi mostreremo il video)

A Bari un ragazzo disabile è stato gettato in mare con un calcio: il video ha fatto il giro del web, mostrando tutto il lato crudele della società odierna

A Bari, un atto di violenza scioccante ha scosso la comunità e ha suscitato un’ondata di indignazione sui social media. Un video (che non vi faremo vedere) mostra un disabile gettato in mare con un calcio da un giovane è diventato virale, facendo emergere il lato più crudele e insensibile della società.

La vittima, secondo quanto riportato dalle pagine social, soffre di problemi psichici, rendendo l’atto ancora più ignobile. Il filmato, pubblicato inizialmente su TikTok con una parodia de “La mia banda suona il rock” come colonna sonora, è stato ripreso dalla pagina “Emergenza baby-gang e bullismo” e ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme social, da Telegram a X (ex Twitter). Gli utenti hanno reagito con shock e rabbia, chiedendosi come si possa giustificare un comportamento del genere in nome di una “challenge” o della ricerca di like.

Un problema che riguarda tutti noi

Le reazioni degli utenti sui social sono state unanime nel condannare l’atto. Commenti come “Ma non è tentato omicidio? Mica sai se la persona è in grado di nuotare” e “Perché quello che conta è fare la parte del ‘figo’ e deridere i più deboli. Spero venga fatta giustizia, sono disgustata da questa gente” riflettono l’indignazione generale.

Questi sentimenti sono condivisi da molti che vedono in questo incidente un segno della crescente indifferenza e crudeltà nella società. Un episodio del genere non è infatti solo un atto di violenza fisica, ma un simbolo della mancanza di empatia e rispetto verso i più vulnerabili.

La vergognosa aggressione a Bari evidenzia un problema più ampio: l’indifferenza della società di fronte alla crudeltà. Troppo spesso, tali atti vengono ripresi e condivisi sui social media per il puro desiderio di visibilità, senza considerare le conseguenze umane.

Tutto ciò deve essere un campanello d’allarme per tutti noi. Non possiamo restare in silenzio e volarci dall’altra parte fingendo di non aver visto di fronte a tali atti di violenza perché si tratta di un problema che riguarda tutti noi, nessuno escluso.

È essenziale promuovere una cultura di rispetto e inclusione, dove ogni individuo, indipendentemente dalle sue condizioni, venga trattato con dignità e umanità. Solo così possiamo sperare di costruire una società più giusta da lasciare ai nostri figli.

