Addio Alessandra Valeri Manera, autrice della colonna sonora della nostra infanzia (cantata da Cristina D’Avena)

Ci lascia Alessandra Valeri Manera, autrice di alcune delle sigle più belle della nostra infanzia, cantate da Cristina D’Avena, da ‘L’incantevole Creamy’ a ‘Occhi di gatto’ passando per ‘Magica Doremi’. Indimenticabile paroliera e autrice TV, si è spenta lo scorso 20 giugno all’età di 67 anni

Ciao Alessandra Valeri Manera, la nostra infanzia non ti dimentica, come non ti dimenticheremo nemmeno ora. L’indimenticabile paroliera e autrice TV, si è spenta lo scorso 20 giugno all’età di 67 anni, lasciando per sempre la sua firma su sigle di cartoni animati come ‘L’incantevole Creamy’, ‘Occhi di gatto’, ‘Magica Doremi’, e tante altre.

È proprio il Fan Club ufficiale di Cristina D’Avena, che ha portato al successo queste canzoni, a dare uno dei primi tristi annunci. Molto di più di una paroliera, Alessandra Valeri Manera è stata autrice TV e i suoi testi talmente indimenticabili da conquistare ancora adesso, dopo decenni, importanti riconoscimenti, come il Disco d’Oro per ‘Occhi di gatto’, certificato nel 2021, a 36 anni dalla sua prima pubblicazione.

Leggi anche: “L’incantevole Creamy” compie 40 anni (e potrai incontrare la sua creatrice, Akemi Takada)

Grazie Alessandra per la bellissima infanzia che mi hai fatto vivere, ti sarò per sempre grato

scrive Piero Cucinotta, che cura la pagina Facebook del Fan Club

Grazie anche da parte nostra Alessandra, che la Terra ti sia lieve.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Cristina D’Avena Fans Page/Facebook

Leggi anche: