AAA amico/a di penna cercasi: la 2B della Scuola Carlo Pisacane di Roma cerca una classe con cui scambiare lettere

Nell’ambito del progetto “Caro Giraffa, Caro Bambino”, la 2B della Scuola Carlo Pisacane di Roma cerca una classe per dare vita a uno scambio epistolare arricchente e divertente

Il progetto “Caro Giraffa, Caro Bambino” è una proposta didattica rivolta alle scuole primarie, volta a promuovere la lettura e l’esplorazione della forma epistolare attraverso il libro “Caro Giraffa, Caro Pinguino” di Megumi Iwasa.

L’obiettivo principale è incentivare la scrittura di lettere tra bambini, creando un’esperienza che permette di sviluppare competenze linguistiche, relazionali e cognitive in modo ludico e coinvolgente. Insomma, dare vita ad una sorta di progetto di “amici di penna” tra i più piccoli.

La struttura prevede uno scambio di lettere tra classi, anche di scuole diverse, che possono gemellarsi per creare un legame duraturo e significativo. I bambini, divisi in gruppi o a coppie, si scrivono lettere immaginandosi come animali, un modo creativo per superare l’imbarazzo e facilitare la comunicazione. Ad esempio, la “classe delle giraffe” potrebbe scrivere alla “classe delle balene”, stimolando la fantasia e l’interesse verso mondi e habitat differenti.

L’invio di una lettera implica pazienza

Questa attività aiuta a lavorare sulla forma epistolare, un formato di scrittura tradizionale e che con le nuove generazioni si sta perdendo ma che offre la possibilità di riflettere su sé stessi e raccontarsi agli altri. Attraverso la scrittura, i bambini imparano a esprimere emozioni, a conoscere meglio se stessi e ad affinare le proprie abilità narrative.

Uno degli aspetti più affascinanti di questo progetto è l’introduzione del concetto di attesa: l’invio di una lettera implica pazienza e una riflessione su ciò che si desidera comunicare, un’esperienza formativa che contrasta con l’immediatezza delle comunicazioni digitali come i classici WhatsApp odierni.

Dal punto di vista didattico, il progetto mira a rafforzare le competenze di scrittura e lettura, nonché la capacità di socializzare in modo strutturato. Il divertimento è centrale, in quanto i bambini possono ridere degli equivoci che sorgono dal diverso modo di vedere il mondo, stimolando la curiosità e il desiderio di conoscere ciò che è diverso da loro.

Tra le attività proposte ci sono la stesura di lettere, la creazione di rappresentazioni grafiche e lo scambio di domande curiose o inusuali, rendendo l’apprendimento un’esperienza creativa e stimolante. Il progetto, oltre a favorire la creatività e la socializzazione, offre una piattaforma per migliorare la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, attraverso un processo di scoperta che tocca diverse aree della vita personale e sociale dei bambini.

Come fare a partecipare? Semplice, basta scrivere una mail a ilgiardinoincartato@gmail.com e candidare la propria classe. E ci sono già tanti bambini e bambine che stanno aspettando un amico/a di penna: la classe Seconda B della Scuola Carlo Pisacane di Roma sta infatti cercando compagni per gemellarsi e mettere in pratica il progetto “Caro Giraffa, Caro Bambino”. Che aspetti? Qui maggiori info sul progetto.

✉️AAA CERCASI amici di penna!✉️La Seconda B della Scuola Carlo Pisacane di Roma cerca una classe con cui gemellarsi…

