A soli 15 anni è il volto di copertina del Time come “Ragazzo dell’anno” per la sua incredibile scoperta. Ecco quale

A 15 anni, Heman Bekele è stato nominato "Ragazzo dell'anno" dal TIME per aver inventato un sapone che combatte il cancro della pelle. Questa innovazione semplice ma rivoluzionaria dimostra il potenziale delle giovani menti nella lotta contro le sfide globali.

A 14 anni è stato insignito del titolo di “Miglior giovane scienziato d’America”; adesso che ne ha 15, il TIME gli dedica una copertina come “Ragazzo dell’anno”.

Stiamo parlando di Heman Bekele, di Annandale, in Virginia, negli Stati Uniti, di cui abbiamo già parlato in occasione della sua nomina come “Top America’s Young Scientist“, conferita durante il Young Scientist Challenge di 3M, che gli aveva fruttato 25.000 dollari per la sua ricerca.

Heman si è distinto per la sua idea di un sapone che combatte il cancro della pelle: un sapone “anti-cancro” realizzato combinando acido salicilico, acido glicolico e tretinoina. Un’innovazione semplice e di facile applicazione, che potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro questa malattia. Lo scorso anno ha inviato un video per il concorso indetto da 3M, nel quale illustrava le potenzialità dei composti alla base del suo sapone, che fungono da riattivatori delle cellule dendritiche. Queste cellule, così chiamate per le loro ramificazioni simili ai rami degli alberi, aiutano a proteggere la pelle potenziando le risposte immunitarie. Il giovane scienziato ha poi arricchito il suo sapone con delle particelle in grado di far penetrare la miscela nella pelle e prevenire così la formazione di tumori.

Una scoperta sorprendente, ancora di più se si pensa che è stata fatta da una giovane mente. Heman ha dichiarato che la sua passione per la scienza e la curiosità è nata quando era piccolissimo, all’età di 6 anni, dopo aver ricevuto da “Babbo Natale” un kit di chimica. Oggi, appena 9 anni dopo, è uno dei volti di copertina del celebre magazine, che ogni anno seleziona le personalità più rilevanti della nostra società.

Questa è la conferma che le soluzioni alle sfide globali con cui ci confrontiamo quotidianamente possono arrivare da chiunque. È dunque importantissimo riuscire a orientare ragazzi e ragazze verso le carriere scientifiche fin dalla più giovane età.

