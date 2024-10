5 parole del Nord Europa che ci insegnano a vivere meglio e a coltivare la felicità

Parole quasi intraducibili che esprimono, in poche lettere, la filosofia di vita del Nord Europa. Da quelle più famose alle meno conosciute

Dalla Finlandia alla Norvegia, dalla Danimarca all’Islanda, qual è il segreto per vivere meglio made in Nord Europa? Ce lo rivelano 5 parole più o meno impronunciabili che racchiudono, in poche lettere, grandi insegnamenti di vita.

Sisu

Partiamo dalla Finlandia dove il segreto di una vita soddisfacente è racchiuso nella parola “Sisu“, che possiamo descrivere come la spinta che ci guida nelle nostre battaglie, la forza e il coraggio, l’impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati, pur consapevoli che il nostro fine non è l’obiettivo ma il percorso che scegliamo di compiere. Sisu è quella forza che ci induce a resistere davanti agli ostacoli più duri, aiutandoci a ritrovare la via.

Hygge

Sarà un caso che i danesi siano considerati uno dei popoli più felici del mondo? O forse il loro segreto è racchiuso nell’Hygge, quel senso di intimità e di comfort che rende speciale ogni luogo e ogni momento? Chi lo sa! Sta di fatto che imparare l’arte danese di vivere bene male non può fare, tanto vale prendere spunto!

Þetta reddast

Passiamo dalla Danimarca all’Islanda dove “tutto si aggiusta”. L’espressione “Þetta reddast” ci insegna infatti ad affrontare le avversità con ottimismo e fiducia nella vita, nella convinzione che tutto alla fine andrà bene. L’auto si è improvvisamente fermata nel bel mezzo del nulla? Non hai studiato per l’esame? Niente panico, “Þetta reddast”!

Friluftsliv

Friluftsliv è una parola norvegese composta da tre termini: libero, aria, vita. Il suo significato? Indica l’arte di vivere all’aria aperta, che esprime la profonda connessione dei norvegesi con Madre Natura. Pensate che nel 1957 in Norvegia è uscita addirittura una legge che regola i diritti e gli obblighi delle persone riguardo al soggiorno e all’utilizzo della natura.

Lagom

La ricetta svedese per vivere meglio ed essere felici è racchiusa in una sola, splendida, parola: lagom. Uno stile di vita improntato alla consapevolezza sociale, alla moderazione e alla sostenibilità, guidati sempre e comunque da equilibrio e una buona dose di moderazione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: