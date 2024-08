4 riti di buon auspicio da fare (o vedere) a Ferragosto

Bagno in mare

“Féile Mhuire ‘sa bhFomhar”, così si chiama l’Assunzione in terra irlandese dove, secondo una leggenda, fare un bagno in mare il 15 agosto porta fortuna e protezione per tutto l’anno. Decisamente un rituale più rilassante rispetto alla vacanza sibilante a Markopoulo!

Se poi volete esagerare con gli effetti benefici, vi consigliamo di fare un salto in Irlanda e raggiungere la spiaggia “Silver Strand”, dalla suggestiva forma a mezzaluna. Le sue acque si dice siano miracolose in termini di fortuna.

Mance ai lavoratori

Questo è un rituale di antica memoria, risalente all’epoca romana, quando i proprietari terrieri, a Ferragosto, erano soliti dare una mancia ai contadini. Un gesto considerato di buon auspicio.

Fino all’inizio del XX secolo il generoso rituale era diffuso anche in Lombardia e in Piemonte, dove si donavano denaro o beni commestibili ai dipendenti. Se qualcuno lavora per voi prendete ispirazione. Ve ne sarà grato e la gratitudine attira cose belle!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: