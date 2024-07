Rossana: l’iconico anime che ha fatto la storia (e che ancora oggi è attualissimo)

“Rossana”, andato in onda per la prima volta su Italia 1 il 24 anni fa, ha segnato un’epoca con i suoi temi profondi e il suo impatto culturale. Ha insegnato lezioni di vita preziose e ha lasciato un’eredità che continua anche nelle nuove generazioni

24 anni fa, l’8 luglio 2000, su Italia 1 andava in onda per la prima volta il primo episodio di “Rossana”, un anime che avrebbe lasciato un segno indelebile nella cultura pop italiana. La serie, tratta dal manga “Kodomo no Omocha” di Miho Obana, racconta le avventure di Sana Kurata, una vivace ragazzina divisa tra la carriera di attrice e la vita scolastica.

Nonostante la fama e il successo, Sana deve affrontare le sfide tipiche dell’adolescenza. La storia si sviluppa intorno alla sua quotidianità, i suoi amici, e soprattutto il suo rapporto complicato con Heric Akito, un ragazzo problematico che nasconde un animo sensibile.

“Rossana” è molto più che un cartone animato. La serie ha infatti esplorato temi complessi come il bullismo, la famiglia e l’identità, mescolando momenti di leggerezza con situazioni drammatiche. Colpisce per l’epoca la profondità di certi personaggi come Heric, con i suoi problemi familiari e il carattere difficile, che ha mostrato un lato umano e vulnerabile che raramente si vedeva nei cartoni.

“Rossana” ha avuto la capacità di trattare argomenti delicati con sensibilità e realismo, come ad esempio il suicidio, il trauma infantile e le difficoltà di crescita. Heric, ad esempio, è un personaggio segnato dalla perdita della madre e dal rancore della sorella, ma grazie al supporto e all’amicizia di Sana, riesce a trovare una via d’uscita dal suo dolore.

La colonna sonora è un grande cult

La trama di “Rossana” è dunque un perfetto mix di comicità e dramma. Le dinamiche tra i personaggi sono ben sviluppate, con Rossana e Heric che si trovano spesso in situazioni comiche ma anche profonde, affrontando temi come l’amicizia, l’amore e la crescita personale. Il cartone animato ha saputo trattare temi complessi in modo accessibile ai giovani spettatori, senza mai perdere la leggerezza che lo caratterizza.

“Rossana” è stato inoltre un punto di riferimento per molte giovani ragazze che si rispecchiavano nella protagonista. La sua capacità di affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione è stata fonte di ispirazione, rendendola un modello positivo.

A ciò si aggiunge la colonna sonora di “Rossana” è diventata un cult per i fan. La sigla italiana, cantata da Cristina D’Avena, è ancora oggi ricordata. Le musiche e le canzoni utilizzate nell’anime hanno contribuito ad aggiungere ulteriore atmosfera, evocando forti emozioni e rimanendo impresse nella memoria degli spettatori.

Per tutti questi motivi la serie è stata riproposta più volte 1 negli ultimi anni, risvegliando un’ondata di nostalgia tra chi negli anni 2000 era bambino. I fan ricordano con affetto le ore passate a guardare le avventure di Sana e i suoi amici, e molti di loro hanno colto l’occasione per rivivere quei momenti con i propri figli.

L’anime ha lasciato un segno indelebile e continua a essere amato e apprezzato anche a distanza di anni. In questo giorno speciale, non resta che rivedere qualche episodio e cantare ancora una volta la sigla che ha accompagnato tante generazioni.

