Sai cos’è una corrente di risacca? Riconoscerla ti potrebbe salvare la vita al mare

Attenzione alle correnti marine di risacca, sono estremamente pericolose e tantissimi sono i bagnanti che vi finiscono all'interno. Riconoscerle e sapere come comportarsi nel caso è utilissimo per garantire la sicurezza a mare e sulla spiaggia

La stagione estiva è nel suo pieno e oltre a scogli appuntiti, ricci, tracine e meduse particolarmente urticanti come la Pelagia al mare dobbiamo prestare molta attenzione anche alle cosiddette correnti di risacca.

Forse non ne hai mai sentito parlare, ma conoscerle e sapere come aggirarle è essenziale per la tua sicurezza. La corrente di risacca costituisce un pericolo nascosto per i bagnanti e, in alcuni casi, può essere addirittura mortale.

Cos’è una corrente di risacca

La corrente di risacca, in inglese rip current, è una temibile corrente stretta e incanalata che si verifica in prossimità di spiagge sabbiose e moli, non molto distante dalla riva.

Tale corrente parte dalla costa e si muove verso il mare aperto perpendicolarmente o formando un angolo acuto rispetto alla costa stessa, come spiega la NOAA. Una corrente di risacca viaggia perciò in direzione opposta alle normali correnti.

Di solito una corrente di risacca non si estende per più di 25 metri e si presenta insolitamente piatta tra le onde che si infrangono sul litorale. Non sono tanto le sue dimensioni a preoccupare, quanto la velocità della corrente marina che risucchia letteralmente i bagnanti verso il mare.

Le correnti di risacca possono essere molto forti e pericolose, in particolar modo per i bambini e per le persone di una certa età.

"Un consiglio molto utile per la stagione estiva. Mentre si è in spiaggia, imparate a osservare il mare, saper… Posted by Centro Meteo Emilia Romagna on Monday, July 11, 2022

Come riconoscere una corrente di risacca

Se osservando il mare noti una zona in cui le onde sembrano “piatte” o meno agitate rispetto alle altre aree circostanti, è probabile che ci sia una corrente di risacca in quel punto specifico. Questo fenomeno si verifica quando l’acqua fluisce in direzione opposta rispetto alla superficie delle onde, creando una sorta di “risucchio” verso il mare. Pertanto, è importante fare attenzione poiché chi si trova in quella zona potrebbe essere letteralmente trascinato verso il mare.

Come comportarsi se si finisce in una corrente di risacca

Se ci si imbatte in una corrente di risacca bisogna:

mantenere la calma il più possibile. È la prima cosa da fare in quanto è proprio il panico del momento a disorientarti e a impedire al tuo corpo di venirne fuori

restare a galla

nuotare parallelamente alla corrente di risacca. Cercare di tornare a riva, e quindi controcorrente, non serve a niente se non a stancarti di più e a combattere invano la forza della corrente. Muoviti invece ai lati della corrente di risacca, allontanandoti da essa in parallelo.

Le correnti di risacca sono frequenti in Italia, così come in America. Negli Stati Uniti circa 100 persone annegano ogni anno nelle correnti di risacca. In più di 30.000 sono invece i bagnanti salvati annualmente nel Paese da queste terribili correnti marine.

Fonte: NOAA

